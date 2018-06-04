Строители установили последнюю сваю Крымского моста

Создание свайных фундаментов железнодорожной части Крымского моста завершено. О завершении работ отчитались в инфоцентре «Крымский мост».

«Последняя трубчатая свая погружена в основание опоры № 254, ближайшей к фарватерной по керченскому направлению. Всего за время стройки в дно Керченского пролива под автодорожную и железнодорожную части Крымского моста погружено 6 тысяч 694 сваи трех типов», – сообщили в инфоцентре.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», основной тип свай, которые использовали строители – металлические. Их общая длина составила около 335 километров, всего рабочие погрузили 5 тысяч 364 такие сваи. Конструкции начали погружать в феврале 2016 года на острове Тузла. Погружение свай в фундаменты опор для автодорожной части рабочие завершили летом 2017 года, оборудование перевели в зону строительства железной дороги.

«Требования к профилю железных дорог – жестче, чем у автодорог, поэтому железнодорожный мост более плавно поднимается к фарватеру – с 5 до 35 метров. Его опоры массивнее, отсюда и большее количество свай в его фундаментах. Так, если под опоры автодорожного моста погружено 2 тысячи 576 трубосвай, то под железнодорожные – 2 тысячи 788 трубосвай», – рассказали в инфоцентре.

Как уже сообщал «Новый День», движение по автомобильной части транспортного перехода открыли 16 мая – за полгода до запланированного срока сдачи объекта. Пока по автодороге могут ездить только легковые автомобили и автобусы, грузовики получат доступ к автомобильной части только осенью. Планируется, что движение по железной дороге будет открыто в декабре 2019 года.

Керчь, Леонид Маковецкий

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