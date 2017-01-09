Неспешная «скорая»: в Феодосии медиков в каникулы приходилось ждать по 5 часов

Публикации за 09.01.17

«Скорые» в праздничные дни приезжали к нуждающимся в медицинской помощи жителям Феодосии со значительным опозданием – ждать приходилось до пяти часов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», такие задержки были вызваны огромным количеством обращений.

При этом, по словам главы медицинского центра Феодосии Александра Фоменко, в поликлиниках и амбулаториях дежурили врачи, но вызовов все равно было слишком много. По утверждению руководителя центра, чаще всего неотложные бригады медиков вызывали горожане с ОРВИ и ОРЗ.

«Чрезвычайных происшествий не было, в основном – обострения каких-то хронических заболеваний и простудные заболевания. Случаев отравления спиртными напитками или пострадавших от пиротехники не зафиксировано», – заявил Фоменко.

Феодосия, Леонид Маковецкий

Феодосия. Другие новости 09.01.17

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