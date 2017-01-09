Одни не могут дождаться, другие выгоняют: в Севастополе прибывшего на вызов фельдшера вытолкали за дверь

Публикации за 09.01.17

В Севастополе работника «скорой помощи» выдворили за дверь за отказ надеть бахилы. Другому пришлось вообще гоняться за пациентом.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях крымчане жалуются на медлительность «скорой помощи», а тем временем медиков, приехавших на вызов, не впускают в дома и квартиры или заставляют выполнять не свойственные им функции, отнимая драгоценное время у других пациентов.

Так, в канун Нового года севастопольцы вызвали бригаду «скорой помощи» для своего ребёнка. Прибывший фельдшер сделал замечание хозяевам квартиры за отсутствие номера на двери жилища и отказался надеть бахилы. «В результате родители внезапно решили, что помощь их ребёнку не требуется, и прогнали медика из своего дома. Решение отказаться от помощи свидетельствует о том, что люди уже знали, как сбить температуру ребёнку, и «скорая» была им в принципе не нужна», – пишет пользователь соцсети. И добавляет, что благодаря таким «клиентам» медики приезжают к действительно нуждающимся в медицинской помощи жителям со значительным опозданием.

«Скорую помощь» вызывают и в качестве транспорта для пьяных «пациентов»: «15 минут дом искали. Оказывается, вызвали скорую, для того что бы она пьяную девушку домой увезла. Девушка убегала от фельдшера, когда она хотела ее осмотреть», – рассказывают горожане.

Напомним, в Феодосии медиков в новогодние каникулы приходилось ждать по 5 часов – возможно, из-за подобных историй.

Добавим, согласно приказу Минздрава, сотрудники «скорой помощи», прибыв на вызов, не должны снимать обувь и имеют права не надевать бахилы. Если семья пациента опасается за чистоту своих полов, она может подготовиться к приезду медиков, выстелив путь к постели больного, например, газетами.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.01.17

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