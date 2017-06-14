Препятствующих проезду «скорой» водителей будут лишать прав и сажать в тюрьму

Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание для граждан, препятствующих работе медиков. Так, если водитель не пропускает скорую помощь к больному, ему грозит лишение прав. Если же действия нарушителя приведут к негативными последствиям, например, пациент скончается, водителю может грозить уголовная ответственность.

Проект закона был внесен в парламент еще в апреле, вице-спикером Ириной Яровой и главой комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым, позже к инициативе присоединились еще около 60 депутатов, пишут «Известия». Документ предусматривает внесение поправок в Кодекс об административных правонарушениях, а также в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Если законопроект будет принят, в УК РФ появится статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, речь идет об установлении ответственности за угрозы в адрес врачей и нападение на них при исполнении профессиональных обязанностей. При причинении легкого вреда здоровью медика, злоумышленнику грозит до двух лет тюрьмы, за причинение тяжкого вреда здоровью или угрозу убийством – до пяти.

За непропуск машины скорой помощи к пациенту предлагается карать лишением водительского удостоверения на полтора-два года. Стоит отметить, что КоАП и сейчас предусматривает наказание для несговорчивых водителей, так непропуск машины со спецсигналом наказывается либо штрафом в 500 рублей, либо лишением прав на 1-3 месяца.

Ране Верховный суд РФ и правительство поддержали законопроект. Впрочем, некоторые депутаты видят в нем и недостатки. По словам Вячеслава Лысакова («Единая Россия»), новая норма попросту может не применяться на практике. «Проблема не в якобы недостаточных санкциях, а в отсутствии неотвратимости наказания», – отметил депутат.

Москва, Зоя Осколкова

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