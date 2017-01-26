Автохам на Porsche Cayenne не пропускал «скорую» в Петербурге (ВИДЕО) / «Вызывай свою полицию!»

Публикации за 26.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/EGHgMYhtzsE?rel=0">Video</a>

Очередной скандальный инцидент с автохамом и «скорой помощью» произошел в Петербурге, в одном из дворов Красногвардейского района. Водитель «скорой» заснял все происходящее на видео. Ролик размещен на YouTube.

Автохам – молодой мужчина в Porsche Cayenne – перегородил проезд и отказывался пропускать «скорую». На слова водителя «скорой», что в машине находится пациент, автохам ответил «А мне куда деваться? Другие же как-то разъезжаются». Далее конфликт пошел по нарастающей, молодой человек обзывает водителя «чучелом», пытается снимать его на свой телефон, выдает какие-то невнятные угрозы, а на предупреждение о вызове правоохранителей отвечает кратко: «Вызывай свою полицию!».

Чем все закончилось – неизвестно, запись обрывается, но «под занавес» молодой человек в буквальном смысле слова плюет на машину «скорой».

Все случилось накануне днем во дворе дома № 56/2 на Новочеркасском проспекте.

Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском иномарка под управлением женщины преградила дорогу «скорой», ехавшей на вызов. Из машины выскочил пассажир-мужчина и вступил с врачами в перепалку, которая продолжалась около 10 минут. Врачи вызвали полицию. 21-летний мужчина, к которому спешила «скорая», умер до прибытия врачей. Случай вызвал бурную общественную дискуссию. Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят как действия автоледи и ее спутника, так и медиков.

После этой скандальной истории в соцсетях стали появляться истории о том, как в разных городах не пропускают «скорые» и другие спецавтомобили.

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 26.01.17

В Мурманске делавшая селфи туристка из Китая погибла под колесами автомобиля. / Суд в Петербурге принял иск о незаконности передачи Исаакия в ведение РПЦ. / В вильнюсском баре композитора убили зонтиком из-за слов о Путине. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»