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Публикации за 23.01.17

Еще один «олень» не пропускал «скорую». На этот раз – в Красноярске

Еще один «олень» не пропускал «скорую». На этот раз – в Красноярске

Полиция Красноярска начала проверку инцидента с автомобилем скорой помощи. В одном из дворов на улице Гастелло водитель легковушки отказывался уступить дорогу скорой помощи. Видеоролик с произошедшим накануне вечером инцидентом размещен .

Автолюбитель перегородил проезд и не давал дорогу «скорой». В ходе начавшегося скандала водитель скорой помощи через громкоговоритель пригрозил «оленю», что вызовет полицию. После этого мужчина все же сдал назад и дал «скорой» проехать.

Замначальника пресс-службы МВД региона Владимир Юрченко сообщил РИА Новости, что сотрудники начали проверку. «Если будет установлена вина водителя легкового автомобиля, то он будет привлечен к административной ответственности», – подчеркнул представитель УМВД.

Напомним, в начале января в Петропавловске-Камчатском иномарка под управлением женщины преградила дорогу «скорой», ехавшей на вызов. Из машины выскочил пассажир-мужчина и вступил с врачами в перепалку, которая продолжалась около 10 минут. Врачи вызвали полицию. 21-летний мужчина, к которому спешила «скорая», умер до прибытия врачей. Случай вызвал бурную общественную дискуссию. Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят как действия автоледи и ее спутника, так и медиков.

Красноярск, Зоя Березина

Красноярск. Другие новости 23.01.17

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