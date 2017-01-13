На Камчатке возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, не дождавшегося скорой из-за автохамов / Следователи оценят действия и хулиганов, и медиков

Публикации за 13.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/xDl3jt9vaG0?rel=0">Video</a>

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту несвоевременного оказания медицинской помощи 21-летнему жителю Петропавловска-Камчатского, умершему до приезда машины скорой помощи – медики не успели вовремя прибыть к пациенту, так как их не пропустил другой автомобиль. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю. Дело расследуется по ч.1 ст. 109 Уголовного кодекса РФ (причинение смерти по неосторожности), предусматривающей наказание до двух лет лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 10 января в одной из квартир жилого дома по проспекту Циолковского в Петропавловске-Камчатском. 21-летнему мужчине стало плохо, и находившийся с ним брат вызвал скорую помощь. Прибывшие по вызову медики констатировали смерть молодого человека. «Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении СКР.

В настоящее время следователи занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Уже установлены личности находившихся в легковушке лиц, препятствующих проезду скорой помощи: в ближайшее время их допросят, их действиям будет дана правовая оценка.

«Кроме этого будет выясняться, есть ли причинно-следственная связь между смертью мужчины и произошедшим дорожным инцидентом, а также полнота и своевременность действий медицинского персонала», – отмечается в сообщении ведомства.

По данным СМИ, женщина-водитель, не пропустившая неотложку к умирающему пациенту, работает в местной участковой избирательной комиссии. Ею оказалась 30-летняя жительница Петропавловска-Камчатского Ульяна Лобанова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах региона. Она является членом участковой избирательной комиссии одного из избирательных участков столицы Камчатки с правом решающего голоса. «В случае, если женщина будет осуждена, ее исключат из комиссии», – сообщил собеседник агентства.

Ранее врачи скорой рассказали, что не успели вовремя доехать на вызов, потому что дорогу во дворах им преградила иномарка, на препирательства с водительницей и ее пассажиром и ушло драгоценное время.

Инцидент попал на камеру, установленную в машине скорой помощи. Видео демонстрирует, что автомобиль неотложки с трудом продвигается по заснеженному двору, среди припаркованных автомобилей. В какой-то момент навстречу скорой едет иномарка с женщиной за рулем. Автоледи в ответ на требование водителя отказывается пропустить скорую с включенной мигалкой и спецсигналом, а затем из машины выскакивает пассажир, начинает угрожать медикам, оскорблять их и прыгать на капот «скорой». Врачи пояснили, что боялись выйти из машины, так как мужчина вел себя явно неадекватно.

Инцидент со скорой помощью вызвал широкий общественный резонанс в стране. В Госдуме уже заявили о намерении ввести уголовное наказание для водителей, которые не пропускают машины с медиками. Первый зампред думского комитета по охране здоровья Сергей Фургал сообщил, что соответствующее дополнение к законопроекту о защите врачей планируется внести на заседании в феврале 2017 года, передает RT. «Препятствование работе медицинского персонала будет расцениваться как попытка препятствования оказанию помощи, – пояснил парламентарий. – Если в результате таких действий произошла смерть, то привлекать гражданина будут за непреднамеренное убийство».

Тем временем, на сайте Change.org появилась петиция, адресованная Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ, с требованием привлечь к уголовной ответственности женщину-водителя и ее пассажира, блокировавшим проезд скорой помощи к умирающему пациенту на Камчатке. «Это просто вопиющий пример, насколько бессердечным может быть человек, – говорится в петиции. – Такого не должно быть в нормальной стране, в нормальном цивилизованном обществе». Её автор, житель Красноярска, просит генпрокурора и главу СКР взять под личный контроль расследование вопиющего инцидента и «добиться максимальных карательных мер». «Прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира как соучастника преступления, – отметил автор обращения. – В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека». В настоящее время петицию подписали более 12,4 тыс. человек.

Ранее в УМВД Камчатки сообщили, что автохамам по линии ГИБДД грозит наказание в виде штрафа в 500 рублей по статье «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами».

Петропавловск-Камчатский, Светлана Петрова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 13.01.17

В Хабаровске лоб в лоб столкнулись трамваи (ФОТО). / 500 рублей за смерть: задержавшие «скорую» автохамы отделаются лишь штрафом? (ВИДЕО). В Общественной палате говорят об убийстве и просят о суровом наказании. / На Камчатке автоледи не пропустила скорую помощь к умирающему пациенту. СКР начал проверку. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»