В России начнут сажать за отказ уступить дорогу машине скорой помощи

В России 6 августа вступили в силу поправки в КОАП и Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за отказ пропустить машину скорой помощи с включенной сиреной. Так, штрафы за отказ уступить дорогу неотложке выросли в несколько раз. Кроме того, введена уголовная ответственность за воспрепятствование работе медиков: до четырех лет лишения свободы в случае смерти пациента.

Если прежде за непропуск машины скорой помощи на дороге полагался административный штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, то теперь размер штрафа составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав – от трех месяцев до одного года.

За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить аналогичный штраф или административный арест на срок до 15 суток. К примеру, такое наказание может грозить агрессивному соседу, который не пускает в подъезд приехавших по вызову врачей.

Кроме того, за воспрепятствование работе врачей и проезду скорой помощи введена уголовная ответственность: злоумышленнику грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы за тяжелый вред пациенту, а за смерть больного – до четырех лет колонии.

Напомним, в январе 2017 года в Петропавловске-Камчастком скончался 21-летний мужчина, к которому автоледи не пропустила скорую помощь с включенной мигалкой и спецсигналом. Автомобилистка перегородила дорогу бригаде скорой помощи, из-за чего медики не смогли вовремя добраться до больного. Женщина игнорировала просьбы медиков пропустить их, а затем стала угрожать врачам. После этого вопиющего случая в Госдуму внесли проект закона об ужесточении наказания за отказ уступить дорогу неотложке.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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