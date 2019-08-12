Петербуржец ответит за избиение двух врачей и фельдшера скорой

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту избиения сотрудников скорой медицинской помощи. Как сообщили в пресс-службе СКР, дело возбуждено в отношении мужчины 1999 года рождения по статье «нанесение побоев» (ст.116 УК РФ).

По данным следствия, вечером 8 августа подозреваемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь у одного из домов по улице Черкасова, действуя из хулиганских побуждений, во время оказания ему медпомощи бригадой скорой помощи одной из подстанций города нанес несколько ударов двум врачам и фельдшеру.

В отношении злоумышленника избрана мера пресечения, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Как писал «Новый День», 6 августа в России вступили в силу поправки в КоАП и Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за отказ пропустить машину скорой помощи с включенной сиреной. Так, штрафы за отказ уступить дорогу неотложке выросли в несколько раз. Кроме того, введена уголовная ответственность за воспрепятствование работе медиков: до четырех лет лишения свободы в случае смерти пациента.

Если прежде за непропуск машины скорой помощи на дороге полагался административный штраф до 500 рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, то теперь размер штрафа составит от 4 тысяч до 5 тысяч рублей, а срок лишения прав – от трех месяцев до одного года.

За препятствование работе медика, если такое действие не содержит состава преступления, можно получить аналогичный штраф или административный арест на срок до 15 суток. К примеру, такое наказание может грозить агрессивному соседу, который не пускает в подъезд приехавших по вызову врачей.

Кроме того, за воспрепятствование работе врачей и проезду скорой помощи введена уголовная ответственность: злоумышленнику грозит штраф до 80 тысяч рублей либо до двух лет лишения свободы за тяжелый вред пациенту, а за смерть больного – до четырех лет колонии.

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 12.08.19

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