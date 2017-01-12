На Камчатке автоледи не пропустила скорую помощь к умирающему пациенту / СКР начал проверку

Публикации за 12.01.17

Следователи начали проверку по факту смерти 21-летнего жителя Петропавловска-Камчатского, к которому автоледи не пропустила скорую помощь. Об этом сообщает управление Следственного комитета РФ по Камчатке.

По информации ведомства, молодому человеку, находившемуся вместе со своим братом в одной из квартир по улице Циолковского, 10 января стало плохо. Родсвенник вызвал неотложку. Но быстро прибыть на место и своевременно оказать медицинскую помощь врачи не смогли, так как, с их слов, им помешало авто под управлением женщины, перегородившее дорогу. Автоледи проигнорировала просьбу освободить проезд. Иномарка уехала лишь после звонка медиков в ГИБДД. Прибыв к пациенту с сильным опозданием, врачи констатировали смерть мужчины.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Для установления причин смерти молодого человека назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, следствие даст оценку действиям врачей скорой медицинской помощи.

Петропавловск-Камчатский, Ольга Панфилова

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 11.01.17

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