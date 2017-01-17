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Публикации за 17.01.17

Женщина в «Лексусе» не пускала петербургских пожарных на пожар (ФОТО)

Женщина в «Лексусе» не пускала петербургских пожарных на пожар (ФОТО)

В Приморском районе Петербурга автоледи на «Лексусе» заблокировала проезд пожарной машине, ехавшей на вызов. Инцидент произошел вечером 15 января на улице Оптиков, 50, корпус 2.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, заблокировав проезд пожарным, автоледи среди прочего заявила: «Это не мой дом, мне пофиг». В комментариях к записи большинство пользователей высказались за предоставление спецмашинам в подобных случаях таранить мешающие проезду автомобили. Но нашлись и пользователи, предположившие, что женщина в «Лексусе» просто не умеет давать задний ход. Были и такие, кто предположил, что пожарная машина сама могла немного сдать назад, чтобы без проблем разъехаться с иномаркой.

Жительница дома, куда ехали пожарные, пояснила, что в итоге им пришлось тащить «рукав» через весь двор, на другой конец дома. Пожар был все же не в квартире, а на лестнице, где кто-то подпалил пустую детскую коляску. Возгорание было быстро ликвидировано, пострадавших нет.

Напомним, 10 января в Петропавловске-Камчатском автоледи и ее пассажир отказались пропустить «скорую», спешившую на вызов. В итоге 21-летний парень умер до приезда врачей. Инцидент вызвал бурную общественную дискуссию. Возбуждено уголовное дело.

Новый День: Женщина в ''Лексусе'' не пускала петербургских пожарных на пожар (ФОТО)

Автоледи на «Лексусе» встала поперек дороги пожарным (фото – ДТП и ЧП-Петербург «ВКонтакте»)

Санкт-Петербург, Полина Николаева

Санкт-Петербург. Другие новости 17.01.17

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