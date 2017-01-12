500 рублей за смерть: задержавшие «скорую» автохамы отделаются лишь штрафом? (ВИДЕО) / В Общественной палате говорят об убийстве и просят о суровом наказании

Публикации за 12.01.17

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Автохамам, которые не пропускали машину «скорой помощи» в Петропавловске-Камчатском к умирающему пациенту, грозит штраф в 500 рублей. Такова санкция статьи «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включёнными специальными световыми и звуковыми сигналами», пояснили в УМВД Камчатки. 21-летний молодой человек, к которому спешили медики, скончался до их приезда.

СКР начал доследственную проверку по факту смерти парня, сообщает пресс-служба ведомства. Установлено, что 10 января 21-летний мужчина вместе со своим братом находился в одной из квартир по улице Циолковского. В какой-то момент ему стало плохо, он начал задыхаться, брат вызвал «скорую». Приехавшие медики констатировали смерть молодого человека.

Врачи «скорой» рассказали, что не успели вовремя доехать на вызов, потому что дорогу во дворах им преградила иномарка, на препирательства с водительницей и ее пассажиром и ушло драгоценное время. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего.

Инцидент попал на камеру, установленную в скорой помощи. Видеоролик демонстрирует, что машина «скорой» с трудом продвигается по заснеженному двору, среди припаркованных автомобилей. В какой-то момент навстречу «скорой» едет иномарка с женщиной за рулем. Автоледи в ответ на требование водителя отказывается пропустить «скорую» с включенной мигалкой и спецсигналом, а затем из машины выскакивает пассажир, начинает угрожать медикам, оскорблять их и прыгать на капот «скорой». Врачи пояснили, что боялись выйти из машины, так как мужчина вел себя явно неадекватно. На видео отчетливо заметно, что сбоку от иномарки было свободное место, куда автоледи могла свернуть, чтобы пропустить «скорую помощь», но так и не сделала этого. Убрать иномарку с дороги удалось только через 10 минут, после того как медики вызвали полицию. Когда они добрались до пациента, оставалось лишь констатировать его смерть. Автохамы с места происшествия быстренько уехали.

Сами врачи говорят, что шанс спасти жизнь молодого человека у них был, если бы они не потеряли время на перепалку с автохамами. И.о. заместителя главного врача по медицинской части станции «Скорая помощь» по Петропавловску-Камчатскому Галина Куликоа в интервью «Вестям» подчеркнула: «Шанс был. Первые шесть минут сердце может среагировать на адреналин, то есть забиться. Поэтому они и мчались, и летели, чтобы успеть в эти первые минуты. Никто не скажет, что мы могли его спасти, но у него был шанс. К сожалению, кто-то решил за него, и этот шанс у человека отобрали».

Брат погибшего обнаодоровал в соцсетях обращение к автохамам: «Обращаюсь к мужчине и женщине, которые вчера вечером, 10.01.2017 года, не пропускали «скорую» к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, «скорая» не успела… Хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь. Бог Вам судья!». Он добавил, что семья погибшего ничего не будет требовать от автохамов, потому что его брата это не вернет.

В Общественной палате РФ считают, что наказание для автоледи и ее спутника «должно быть неотвратимым». Зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю Дмитрий Галочкин заявил, что это преступление – прецедент.

«Наказание должно быть суровым, законным и неотвратимым. В том числе с учетом непредумышленного убийства: в УК РФ существуют подобные нормы и, на мой взгляд, они вполне адекватны и применимы к ситуации», – подчеркнул он. По словам Галочкина, эта «громкая» история должна стать «поучительной для граждан, чтобы никогда больше, никому и ни в какой ситуации не приходило в голову не пропустить машину скорой помощи к больному». На сайте ОП сообщается, что она возьмет расследование на контроль и будет вести мониторинг сходных происшествий и правоприменительной практики.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Березина

Петропавловск-Камчатский. Другие новости 12.01.17

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