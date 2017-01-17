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Публикации за 17.01.17

Минздрав: «скорым» никого таранить не разрешат

Минздрав: «скорым» никого таранить не разрешат

В Минздраве России опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что водителям автомобилей «скорой помощи» якобы разрешат таранить машины, препятствующие их движению. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минздрава Олег Салагай. «Министерство с такой инициативой не выступало», – подчеркнул он в интервью «Интерфаксу» и добавил, что подобные предложения звучали от общественности.

Информация о праве «скорых» таранить мешающие им автомобили появилась после скандала в Петропавловске-Камчатском, когда иномарка под управлением женщины преградила дорогу медикам, ехавшим на вызов. Из машины выскочил пассажир-мужчина и вступил с врачами в перепалку, которая продолжалась около 10 минут. Врачи вызвали полицию. 21-летний мужчина, к которому спешила «скорая», умер до прибытия врачей. Случай вызвал бурную общественную дискуссию. Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят как действия автоледи и ее спутника, так и медиков.

Перед новым годом зампредседатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и лидер общественного движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов выступил с инициативой разрешить автомобилям «скорой помощи» и МЧС , которые мешают им заехать во двор. Страховые компании тогда же выступили резко против подобных идей. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, речь идет не только о возмещении ущерба автовладельцам, но и машинам экстренных служб. «Разве у нас пожарные и скорая на танках ездят?», – поинтересовался Юргенс. Ни одна страховая не возьмется за страхование риска умышленного повреждения чужого имущества, либо это будет стоить очень больших денег, заключил он.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 17.01.17

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