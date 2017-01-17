Минздрав: «скорым» никого таранить не разрешат

Публикации за 17.01.17

В Минздраве России опровергли появившуюся в ряде СМИ информацию о том, что водителям автомобилей «скорой помощи» якобы разрешат таранить машины, препятствующие их движению. Об этом заявил сегодня официальный представитель Минздрава Олег Салагай. «Министерство с такой инициативой не выступало», – подчеркнул он в интервью «Интерфаксу» и добавил, что подобные предложения звучали от общественности.

Информация о праве «скорых» таранить мешающие им автомобили появилась после скандала в Петропавловске-Камчатском, когда иномарка под управлением женщины преградила дорогу медикам, ехавшим на вызов. Из машины выскочил пассажир-мужчина и вступил с врачами в перепалку, которая продолжалась около 10 минут. Врачи вызвали полицию. 21-летний мужчина, к которому спешила «скорая», умер до прибытия врачей. Случай вызвал бурную общественную дискуссию. Возбуждено уголовное дело. Следователи проверят как действия автоледи и ее спутника, так и медиков.

Перед новым годом зампредседатель комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и лидер общественного движения «Стопхам» Дмитрий Чугунов выступил с инициативой разрешить автомобилям «скорой помощи» и МЧС таранить неправильно припаркованные машины, которые мешают им заехать во двор. Страховые компании тогда же выступили резко против подобных идей. По словам президента Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса, речь идет не только о возмещении ущерба автовладельцам, но и машинам экстренных служб. «Разве у нас пожарные и скорая на танках ездят?», – поинтересовался Юргенс. Ни одна страховая не возьмется за страхование риска умышленного повреждения чужого имущества, либо это будет стоить очень больших денег, заключил он.

Москва, Зоя Березина

Москва. Другие новости 17.01.17

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