В Новосибирске водитель грузовика 20 минут не пропускал «скорую» с тяжелобольным

Публикации за 20.02.17

СКР Новосибирской области начал проверку размещенной в соцсетях информации о том, что грузовик не пропускал автомобиль скорой помощи.

По информации паблика «АСТ-54», опубликовавшего видео перепалки между водителями на повышенных тонах, автомобиль «скорой» не смог проехать из-за перегородившего проезд грузовика. При этом, по словам очевидцев, водитель грузовика отказался отогнать свой автомобиль. Уговоры продолжались около 20 минут, пока прохожие не нашли владельцев других машин, которые могли бы освободить проезд. Они отогнали свои машины и дали дорогу неотложке. Также сообщается, что в машине «скорой» находился тяжелобольной пациент, отмечается в сообщении СКР.

Начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, за последний месяц в разных регионах России произошло уже несколько подобных инцидентов.

Новосибирск, Зоя Березина

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