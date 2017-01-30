СКР начал проверку о помехах «скорой помощи» в Подмосковье

Публикации за 30.01.17

Подмосковный главк Следственного комитата организовал проверку сообщений СМИ о дорожном инциденте, в ходе которого в Пушкино местный житель на автомобиле «ВАЗ-2108» перегородил дорогу машине «Скорой помощи», следовавшей на вызов.

«По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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