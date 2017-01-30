NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Москва

■■■■■■■■■

,

Публикации за 30.01.17

СКР начал проверку о помехах «скорой помощи» в Подмосковье

СКР начал проверку о помехах «скорой помощи» в Подмосковье

Подмосковный главк Следственного комитата организовал проверку сообщений СМИ о дорожном инциденте, в ходе которого в Пушкино местный житель на автомобиле «ВАЗ-2108» перегородил дорогу машине «Скорой помощи», следовавшей на вызов.

«По указанию руководителя ГСУ СК России по Московской области было организовано проведение доследственной проверки указанного сообщения. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.01.17

«Ё-мобиль» Жириновского стоит без движения: аккумулятор осыпался. / Минтруд РФ зафиксировал рост безработицы. / Аэропорт «Домодедово» получил добро на строительство третьего терминала.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
DirectAdvert
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter