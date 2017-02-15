В Челябинске напали на бригаду скорой помощи

Публикации за 15.02.17

В Челябинске участились случаи нападения на сотрудников скорой помощи: с начала года зафиксировано 9 инцидентов. Только за последнюю неделю произошло два нападения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый инцидент произошел в Металлургическом районе: скорая приехала на вызов к ребенку. В квартире оказались двое детей, две женщины (мать и бабушк) и пьяный мужчина – отчим, который избил одного из детей.

Пока медики оказывали помощь пострадавшему, дебошир ругался и сыпал в их адрес угрозами. В это время приехала мать детей, и агрессивный супруг переключился на нее. Медики вызвали полицию, тогда мужчина начал натравливать на врачей собаку. В какой-то момент домашний тиран отвлекся, и медикам вместе с женщинами и детьми удалось вырываться из квартиры. Полицию пришлось ждать, закрывшись в машине скорой помощи.

После того, как дебоширы увезли в отделение полиции, медики доставили пострадавшего ребенка в травмпункт.

Второй случай произошел, когда другая бригада прибыла на вызов к женщине, жаловавшейся на боли в груди.

«На этот раз в бригаде было двое мужчин, – цитирует «Телефакт» пресс-секретаря горздрава Ирину Пономареву. – Прибыли, начали оказывать помощь, пришел сожитель женщины, начал оскорблять медиков, угрожал убийством. Взял нож и замахнулся, чтобы ударить в спину врача, который в этот момент работал с пациенткой. Его вовремя успел остановить фельдшер, занимающийся спортом и владеющий навыками самообороны. Хулигана скрутили, связали и вызвали полицию. Через семь минут приехал наряд и забрал дебошира. Женщину госпитализировали в больницу».

В 2016 году в Челябинске было зарегистрировано 21 нападение на бригады скорой помощи, в еще 35 случаях медикам угрожали расправой.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 15.02.17

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