В Крыму лебеди вмерзли в лёд (ФОТО) / Чиновникам птицы нужны только в туристический сезон

Публикации за 09.01.17

Под Евпаторией на озере Сасык-Сиваш спасали лебедей. Чтобы вытащить птиц из скованного льдом водоема, пришлось вызывать водолазов.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», трупы двух замерзших птиц обнаружили волонтеры, пришедшие покормить пернатых. Добровольцы увидели, что лед сковывает и других лебедей. Так как птицы находились в 50 метрах от берега, волонтеры обратились за помощью в местную администрацию. Чиновники не отреагировали. А в МЧС заявили, что спасение пернатых не входит в обязанности спасателей, но после просьбы помочь чисто по-человечески, пошли навстречу. «Были привлечены и водолазы, чтобы вывести стаю со снежной жижи на чистую воду. Два лебедя обессилели настолько, что выбраться уже не смогли. Их отловили и передали волонтерам для отогрева в тепле», – рассказали активисты евпаторийского центра помощи бездомным животным.

Фото из социальных сетей

В социальных сетях местные жители просят администрацию сделать деревянный причал для кормления лебедей. А вот очевидцы спасательной операции отмечают, что птицы на озере нужны чиновникам только в туристический сезон. «Хочется верить, что забота о лебедях не будет заканчиваться вместе с сезоном. Давайте вместе будем заботиться о наших живых достопримечательностях, одной из визитных карточек нашего города».

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 09.01.17

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