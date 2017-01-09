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Крым

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Публикации за 09.01.17

В Крыму лебеди вмерзли в лёд (ФОТО) / Чиновникам птицы нужны только в туристический сезон

В Крыму лебеди вмерзли в лёд (ФОТО) Чиновникам птицы нужны только в туристический сезон

Под Евпаторией на озере Сасык-Сиваш спасали лебедей. Чтобы вытащить птиц из скованного льдом водоема, пришлось вызывать водолазов.

Новый День: В Крыму лебеди попали в ''ловушку'': птицы вмерзли в лёд (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , трупы двух замерзших птиц обнаружили волонтеры, пришедшие покормить пернатых. Добровольцы увидели, что лед сковывает и других лебедей. Так как птицы находились в 50 метрах от берега, волонтеры обратились за помощью в местную администрацию. Чиновники не отреагировали. А в МЧС заявили, что спасение пернатых не входит в обязанности спасателей, но после просьбы помочь чисто по-человечески, пошли навстречу. «Были привлечены и водолазы, чтобы вывести стаю со снежной жижи на чистую воду. Два лебедя обессилели настолько, что выбраться уже не смогли. Их отловили и передали волонтерам для отогрева в тепле», – рассказали активисты евпаторийского центра помощи бездомным животным.

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

В социальных сетях местные жители просят администрацию сделать деревянный причал для кормления лебедей. А вот очевидцы спасательной операции отмечают, что птицы на озере нужны чиновникам только в туристический сезон. «Хочется верить, что забота о лебедях не будет заканчиваться вместе с сезоном. Давайте вместе будем заботиться о наших живых достопримечательностях, одной из визитных карточек нашего города».

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 09.01.17

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