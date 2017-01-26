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Крым

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Публикации за 26.01.17

Власти Евпатории: лебедей на озере Сасык-Сиваш убили крымчане

Власти Евпатории: лебедей на озере Сасык-Сиваш убили крымчане

В массовом падеже лебедей в Евпатории на озере Сасык-Сиваш виноваты крымчане, кормившие птиц хлебом.

Как передает корреспондент РИА , проведенная зоозащитниками экспертиза доказала, что смерть птиц вызвало неправильное питание.

Лебеди начали массово гибнуть спустя некоторое время после случая с замерзшим озером, когда доставать птиц из льда пришлось водолазам.

«По информации зоозащитников, двух птиц отправили в клинику на экспертизу, и выяснили, что у них воспаления желудочно-кишечного тракта, проблемы с печенью. При этом в желудках, по словам зоозащитников, обнаружили большое количество хлеба. Возможно он был дрожжевым, и поэтому давал такую реакцию», – пояснили РИА в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории, добавив, что проведенная экспертиза развенчала слухи о гибели птиц из-за возможного заражения птичьим гриппом.

Не нашла своего подтверждения и версия о паразитах, которые стали причиной недавнего массового падежа лебедей в Севастополе.

Как уже сообщал , после смерти девяти лебедей в бухте Омега, управление ветеринарии Севастополя отправило пробы на экспертизу в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию, и анализ показал наличие нематод (круглые черви, обитающие в почве, соленой и пресной воде – прим. «НД») в кишечниках лебедей.

Стоит отметить, что власти Евпатории не пошли путем коллег из Севастополя, и сами не проводили экспертизу погибших птиц, полностью доверившись информации зоозащитников. Тем не менее, по данным местных властей, новых случаев падежа птиц на озере Сасык-Сиваш пока не зафиксировано. Сейчас у общественников на передержке находится пять пострадавших от неправильного питания пернатых, которых зоозащитники продолжают выхаживать.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 26.01.17

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