Власти Евпатории: лебедей на озере Сасык-Сиваш убили крымчане

Публикации за 26.01.17

В массовом падеже лебедей в Евпатории на озере Сасык-Сиваш виноваты крымчане, кормившие птиц хлебом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проведенная зоозащитниками экспертиза доказала, что смерть птиц вызвало неправильное питание.

Лебеди начали массово гибнуть спустя некоторое время после случая с замерзшим озером, когда доставать птиц из льда пришлось водолазам.

«По информации зоозащитников, двух птиц отправили в клинику на экспертизу, и выяснили, что у них воспаления желудочно-кишечного тракта, проблемы с печенью. При этом в желудках, по словам зоозащитников, обнаружили большое количество хлеба. Возможно он был дрожжевым, и поэтому давал такую реакцию», – пояснили РИА «Новый День» в отделе по связям с общественностью и СМИ администрации Евпатории, добавив, что проведенная экспертиза развенчала слухи о гибели птиц из-за возможного заражения птичьим гриппом.

Не нашла своего подтверждения и версия о паразитах, которые стали причиной недавнего массового падежа лебедей в Севастополе.

Как уже сообщал «Новый День», после смерти девяти лебедей в бухте Омега, управление ветеринарии Севастополя отправило пробы на экспертизу в Кропоткинскую краевую ветеринарную лабораторию, и анализ показал наличие нематод (круглые черви, обитающие в почве, соленой и пресной воде – прим. «НД») в кишечниках лебедей.

Стоит отметить, что власти Евпатории не пошли путем коллег из Севастополя, и сами не проводили экспертизу погибших птиц, полностью доверившись информации зоозащитников. Тем не менее, по данным местных властей, новых случаев падежа птиц на озере Сасык-Сиваш пока не зафиксировано. Сейчас у общественников на передержке находится пять пострадавших от неправильного питания пернатых, которых зоозащитники продолжают выхаживать.

Евпатория, Леонид Маковецкий

Евпатория. Другие новости 26.01.17

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