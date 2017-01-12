Ветеринары: лебедей в Севастополе убили глисты

Публикации за 12.01.17

Севастопольские ветеринары прояснили причину гибели лебедей в бухте Омега.

Как уже сообщал «Новый День», трупы девяти лебедей на пляже в бухте Омега были обнаружены в конце декабря 2016 года. Тогда местные жители предположили, что птицы могли погибнуть из-за неправильной кормежки, а специалисты в качестве одной из версий назвали вирусное заболевание.

Но оказалось, что смерть птиц вызвана кишечными паразитами.

«Кишечники были забиты нематодами», – сообщил начальник управления ветеринарии Севастополя Николай Дмитрив. Саму экспертизу проводили в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории (Краснодарский край), куда отправили пробы работники управления ветеринарии Севастополя. Выявленные в кишечниках птиц нематоды являются круглыми червями, обитающими как в почве, так и в соленой и пресной воде.

«Где именно попали нематоды в организм птиц – у нас или в другом регионе – тяжело судить, потому что это перелетная птица. Мы не можем сказать, попали ли они из нашей бухты, так как не исследуем воду», – цитирует ForPost Дмитрива, добавившего, что паразиты попали в организм птиц вместе с большим количеством еды.

Чиновник развенчал слухи о том, что якобы птицы умерли из-за вируса птичьего гриппа. По его словам, если бы лебеди погибли из-за вируса, на данный момент ни одной живой особи в бухте уже бы не было.

По словам чиновника, хотя для людей, кормящих птиц, паразиты и не представляют опасности, так как глисты не передаются капельно-воздушным путем, однако правила гигиены соблюдать все равно необходимо.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.01.17

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