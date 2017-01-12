NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.01.17

Ветеринары: лебедей в Севастополе убили глисты

Ветеринары: лебедей в Севастополе убили глисты

Севастопольские ветеринары прояснили причину гибели лебедей в бухте Омега.

Как уже сообщал , трупы девяти лебедей на пляже в бухте Омега были обнаружены в конце декабря 2016 года. Тогда местные жители предположили, что птицы могли погибнуть из-за неправильной кормежки, а специалисты в качестве одной из версий назвали вирусное заболевание.

Но оказалось, что смерть птиц вызвана кишечными паразитами.

«Кишечники были забиты нематодами», – сообщил начальник управления ветеринарии Севастополя Николай Дмитрив. Саму экспертизу проводили в Кропоткинской краевой ветеринарной лаборатории (Краснодарский край), куда отправили пробы работники управления ветеринарии Севастополя. Выявленные в кишечниках птиц нематоды являются круглыми червями, обитающими как в почве, так и в соленой и пресной воде.

«Где именно попали нематоды в организм птиц – у нас или в другом регионе – тяжело судить, потому что это перелетная птица. Мы не можем сказать, попали ли они из нашей бухты, так как не исследуем воду», – цитирует ForPost Дмитрива, добавившего, что паразиты попали в организм птиц вместе с большим количеством еды.

Чиновник развенчал слухи о том, что якобы птицы умерли из-за вируса птичьего гриппа. По его словам, если бы лебеди погибли из-за вируса, на данный момент ни одной живой особи в бухте уже бы не было.

По словам чиновника, хотя для людей, кормящих птиц, паразиты и не представляют опасности, так как глисты не передаются капельно-воздушным путем, однако правила гигиены соблюдать все равно необходимо.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 12.01.17

Севастополь вслед за Крымом просит Москву продлить сроки приватизации жилья. / Симферопольцы могут открыть купальный сезон в январе: парковые тропинки превратились в дорожки для плавания (ФОТО). / В Крыму разрешили еще полгода возить детей на старых автобусах.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter