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Крым

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Публикации за 09.01.17

В Крыму руководитель убыточного рынка утешил себя солидной премией

В Крыму руководитель убыточного рынка утешил себя солидной премией

Директор красноперекопского базара выписал себе надбавку в размере 100 тыс. рублей.

Как передает корреспондент агентства прокуратура республики возбудила уголовное дело по факту неправомерного получения денежного поощрения руководством МУП «Торговая площадь».

Сотрудники городской прокуратуры установили, что руководитель МУП самостоятельно установил себе премию, на которую не имел права ввиду убыточности предприятия. Сумма ущерба местному бюджету составила почти 100 тыс. рублей.

По результатам расследования бывшего директора обвинили в присвоении чужого имущества, совершенного с использованием служебного положения. Теперь мужчине грозит штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы до полутора лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 10 тыс. руб.

Как уже сообщал подобные случаи в Крыму – частое явление. Так, в июне 2016 года под суд отправили начальника финансового отдела налоговой инспекции Евпатории, которая з 1 млн руб зарплаты и премии. В это же время севастопольские правоохранители обнаружили, что директор государственного автономного учреждения «Госэкспертиза города Севастополя» начислил себе премию свыше 900 тыс. рублей в то время, как рядовые сотрудники около года сидели вообще без зарплаты. Самым громким скандалом в 2016 году, связанным с начислением премий, стал случай в республиканской больнице им. Семашко, чье руководство за неполные полгода начислило себе 1

Красноперекопск, Глеб Сиверов

Красноперекопск. Другие новости 09.01.17

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