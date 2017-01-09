Сообразили на троих: в Крыму «раздербанили» 6 млн рублей социальных пособий

Публикации за 09.01.17

В Кировском районе работники администрации и начальник почты задержаны за хищения бюджетных денег.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», начальник отдела социальной защиты населения Кировской районной администрации разработала схему хищения бюджетных средств, в которой участвовал ещё один работник управления и начальник отдела почтовой связи села Приветное.

Мошенники завышали количество лиц, нуждающихся в получении социальных пособий. После получали деньги по фиктивным ведомостями и делили между собой. Таким образом, с апреля по ноябрь 2014 года злоумышленники похитили свыше 6 млн рублей. Уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере направлено в Кировский районный суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.01.17

Готовьте ваши денежки: в Крыму определились со стоимостью работы эвакуаторов. / Что они пытаются разглядеть? Военные самолеты США опять «трутся» у крымских границ. / В Крыму «накрыли» крупную бутлегерскую сеть (ФОТО). Изъяты тонны спиртсодержащих жидкостей. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»