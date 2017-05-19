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Крым

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Публикации за 19.05.17

Самый гуманный суд в мире: чиновники Крыма, похитившие 6 миллионов, отделались условным сроком

Самый гуманный суд в мире: чиновники Крыма, похитившие 6 миллионов, отделались условным сроком

Крымским муниципальным служащим удалось отделаться условным сроком за хищение более 6 миллионов рублей из бюджета.

Как передает корреспондент РИА , суд признал их виновными в мошенничестве, причем совершенном организованной группой и в особо крупном размере. Но счел справедливым применить наказание условно.

Речь идет об уголовном деле, возбужденном в отношении трех жителей Кировского района. Всего спустя месяц после воссоединения Крыма с Россией, чиновники придумали, как можно поживиться уже российскими бюджетными средствами: разработали схему по искусственному завышению количества льготников, нуждающихся в получении государственных пособий.

В создании схемы и хищении денег приняли участие начальник местного отдела автоматизированной обработки управления труда и соцзащиты, один из ее подчиненных, а также начальник отдела почтовой связи села Приветное. По информации правоохранителей, троица «доила» бюджет с апреля по ноябрь 2014 года.

Согласно приговору, бывший начальник администрации получила 4 года лишения свободы условно и штраф в размере 100 тысяч рублей, ее подельники – по 3 года с тем же штрафом. Кроме того, по данным прокуратуры, «с виновных солидарно взыскан ущерб, причиненный преступлением».

Кировский район, Леонид Маковецкий

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