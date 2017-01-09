«На зеркало неча пенять, коли рожа крива»: симферопольцам объяснили, кто раскурочил город / Поклонская, между тем, атакует Бахарева

Публикации за 09.01.17

В срыве реконструкции центра Симферополя и в том, что он сейчас больше напоминает театр военных действий, обвинили всех: погоду, спешку, законы, но только не организаторов и исполнителей.

Сошедший на короткое время снег явил симферопольцам все недостатки свежего ремонта: ржавые ливневки, волнообразную плитку, зияющую огромными щелями. Добавил «радости» и взорвавшийся в выходные высоковольтный кабель, который чудом не убил прохожих. Горожане с нетерпением ждали окончания праздников, чтобы услышать и понять, а кто же во всем этом виноват и что теперь с этим делать.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», первый рабочий день после длительных новогодних празднеств организаторы и исполнители реконструкции центральных улиц столицы Крыма встретили «в поле» – осматривали сделанное.

В настоящий момент ремонтные работы закончены на 90%, однако, как отметил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев, «ожидания, которые были у наших симферопольцев, чуть-чуть не сошлись с видами, которые мы здесь увидели». Похоже, до сегодняшнего дня градоначальник на реконструированных улицах не был ни разу.

Впрочем, Бахарев сразу раздал всем сестрам по серьгам: хоть в плохой работе подрядчиков и виновата неожиданно наступившая в декабре зима, но исправлять все недочеты, найденные Стройнадзором, они будут за свой счет. И если новые саженцы не приживутся, то за них тоже ответит подрядчик, потому что «надо было просто не спешить, поспешишь – людей насмешишь», отметил чиновник.

У руководства подрядной организации на каждый довод администрации есть свой аргумент. Взрывы кабеля в центре города подрядчик объяснил установкой елки – иллюминация превысила допустимые нагрузки, ржавчину на ливневках, скамейках и люках – тем, что металлические изделия хранились под пленкой и «взопрели» (но «при эксплуатации ржавчина исчезнет», клянется подрядчик), а волнообразную плитку – сокращенным сроком работ.

«По договору мы должны были выполнить работу за 80 дней, из которых более 30 дней стояла минусовая температура, выпало большое количество осадков. Мы писали письма с просьбой продлить контракт, так как по СНИПам устройство асфальтовых покрытий и тротуаров необходимо проводить только при плюсовой погоде. Письма мы писали, но, к сожалению, контракт не продлевали, и мы были вынуждены выполнять все работы до конца года», – сообщил генеральный директор ООО «Крым-Девелопмент» Валерий Писарев.

Что примечательно, по словам депутата Государственного Совета Крыма Игоря Лукашева, курирующего реконструкцию центра столицы, продлить контракт не удалось из-за несовершенства законодательства: выделенные средства нужно было освоить до конца 2016 года. Освоить, может, и освоили, но подрядчику за работы выплатили всего 60%, остальное он сможет получить только после устранения всех недочетов.

Кроме того, депутат, которого прочили на место главы городской администрации, отметил: в том, что центр выглядит раскуроченным, есть вина и самих горожан, которые топтались по свежеуложенной плитке, а во время праздников сломали информационное табло и «судя по виду, топором рубали пару новых скамеек».

«Спрашивать с кого-то хорошо, но и ценить нужно. И корреспонденты должны были ходить, смотреть и вести разъяснительную работу. Люди относятся к этому по-свински: кто-то делает, переживает, день и ночь работает, а кто-то разбивает, ломает, да еще и на камеру снимает. Очень много людей снимали строителей. Вышли бы лучше, чтобы помочь им, чашку чая предложили. Так нет же. Никто не пришел к главе администрации с предложением помочь убрать снег. Это не упрек. Просто хочется, чтобы люди относились к городу, как к своему дому, а не тяп-ляп: сломали, вырвали, кинули, разломали, разорвали», – возмутился Лукашев.

Сколько средств придется потратить на исправление всех «мелких дефектов», как назвал разваленные улицы подрядчик, пока не известно.

Отметим, что зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская уже обратилась к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о некачественной реконструкции центра Симферополя.

«Возмущение граждан совершенно справедливо. Такое отношение к своим должностным обязанностям как руководителей города, так и контролеров не соответствует установленным законом стандартам и ожиданиям жителей», – цитирует ТАСС Поклонскую.

«Считаю, что прокуратура Симферополя могла бы самостоятельно организовать проверку, не дожидаясь подписания актов приемки работ и тем более получения прохожими каких-либо травм», – добавила экс-прокурор Крыма.

Симферополь, Глеб Сиверов

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