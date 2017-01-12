«Плиточная диверсия» прокатилась по Крыму и добралась до Евпатории (ФОТО)

Публикации за 12.01.17

В Евпатории раскритиковали недавно отремонтированную Театральную площадь: плитка просела, а в образовавшиеся после дождя «лужи» можно запускать рыб.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», не успели крымские соцсети отойти после нашумевшего ремонта центральных улиц Симферополя и Севастополя, как «залихорадило» виртуальное пространство Евпатории.

Плиточное покрытие на Театральной площади, которое было выложено в конце осени, нужно опять реставрировать.

«Кажется, что до ремонта было лучше и ровнее, вообще не понятно для чего этот типо ремонт?», – пишет жительница города. Очевидцы добавляют, что рабочие укладывали плитку в лужи, поэтому и такой результат.

Другие же надеются, что очередная «показная» реставрация, которая, судя по всему, не за горами, будет выполнена за счёт подрядчика, а не за средства местного бюджета.

Фото из социальных сетей

Отметим, что жертвами «плиточной диверсии» стали и севастопольцы: плитка, уложенная в ноябре, уже просела, а большинство пешеходных дорожек наполовину разрушены. Горожане утверждают: тротуары сделаны для отчета, а «не для людей».

Напомним, cоцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя. Центр города больше напоминает театр военных действий.

Фото Евгения Бондаренко

Кстати, для сравнения посмотрите, как подобные работы выполняли в Крыму 1,5 тысячи лет назад – плитка продержалась уже 15 веков.

Фото Евгения Полака

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 12.01.17

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