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Крым

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Публикации за 13.01.17

Подрядчик не виноват, но все равно будет наказан: власти Евпатории отреагировали на критику СМИ и горожан

Подрядчик не виноват, но все равно будет наказан: власти Евпатории отреагировали на критику СМИ и горожан

Власти Евпатории обязали подрядчика заново уложить плитку на Театральной площади.

Как передает корреспондент агентства , отремонтированная в конце ноября Театральная площадь превратилась в «поле боя» – «вся в ямах». После жалоб горожан в социальных сетях и публикации в СМИ о качестве укладки плиточного покрытия на площади городские власти вынесли свой вердикт: подрядчик устранит недостатки за свой счет. При этом, по словам ремонтников, злую шутку сыграл суглинистый грунт: якобы, именно из-за него «поползла» плитка. «Подрядчик понимает всю сложность и значимость возникшей проблемы и готов нести свои финансовые затраты по исправлению ситуации. Договорились, что в ближайшие два дня (при отсутствии снега) он приступит к началу восстановительных работ», – написал на своей странице в Фейсбуке глава администрации города Андрей Филонов. По его словам, для долгой службы покрытия ремонтники укрепят основание дороги и подготовят монолитную плиту, на которую будет укладываться плитка.

Как сообщал , в Евпатории соцсети раскритиковали недавно отремонтированную Театральную площадь: плитка просела, а в образовавшиеся после дождя «лужи» можно запускать рыб. По словам евпаторийцев, плитку укладывали в дождь и на скорую руку. Крымчане, отмечают, что такой ремонт больше похож на диверсию.

Евпатория, Анастасия Зук

Евпатория. Другие новости 13.01.17

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