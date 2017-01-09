«Разработано в конструкторском бюро Чалого»: в Севастополе новые тротуары «слизала» непогода (ФОТО)

Публикации за 09.01.17

Жители Севастополя возмущены «бессмысленным» ремонтом городских тротуаров: плитка, уложенная в ноябре, уже просела, а большинство пешеходных дорожек наполовину разрушены. Горожане утверждают: тротуары сделаны для отчета, а «не для людей».

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях севастопольцы выкладывают фотографии «недоделанных» пешеходных зон. «Тротуары до конца не сделаны, кругом грязь, ямы на перекрёстках, свободно валяющаяся плитка», – пишет житель Севастополя и отмечает, что неоднократные жалобы в технадзор результатов не дали.

Огорченные «недоремонтом» горожане считают, что деньги на благоустройство тротуаров потрачены впустую: «Это пермяцкие нанотехнологии. Плитка реагирует на изменение погодных условий. Разработано в конструкторском бюро Чалого, запущено лучшими менеджерами Перми». По словам очевидцев, порой дорожки просто ведут в никуда: там, где раньше были ступеньки, теперь «обрывы».

Фото из социальных сетей

Чтобы уберечь невнимательных горожан от падения, неравнодушные местные жители оградили опасные места камнями. Про пандусы подрядчик тоже забыл и несколько раз переделывал работу: «Сначала уложили бордюры, потом гидромолотом выбивали, так как забыли сделать выборки под пандусы на пешеходных переходах».

Напомним, на прошлой неделе соцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя: критике подверглись методы разрезания плитки и ее укладки.

Севастополь, Анастасия Зук

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