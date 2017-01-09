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Крым

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Публикации за 09.01.17

«Разработано в конструкторском бюро Чалого»: в Севастополе новые тротуары «слизала» непогода (ФОТО)

«Разработано в конструкторском бюро Чалого»: в Севастополе новые тротуары «слизала» непогода (ФОТО)

Жители Севастополя возмущены «бессмысленным» ремонтом городских тротуаров: плитка, уложенная в ноябре, уже просела, а большинство пешеходных дорожек наполовину разрушены. Горожане утверждают: тротуары сделаны для отчета, а «не для людей».

Новый День: ''Разработано в конструкторском бюро Чалого'': в Севастополе новые тротуары ''слизала'' непогода (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , в социальных сетях севастопольцы выкладывают фотографии «недоделанных» пешеходных зон. «Тротуары до конца не сделаны, кругом грязь, ямы на перекрёстках, свободно валяющаяся плитка», – пишет житель Севастополя и отмечает, что неоднократные жалобы в технадзор результатов не дали.

Огорченные «недоремонтом» горожане считают, что деньги на благоустройство тротуаров потрачены впустую: «Это пермяцкие нанотехнологии. Плитка реагирует на изменение погодных условий. Разработано в конструкторском бюро Чалого, запущено лучшими менеджерами Перми». По словам очевидцев, порой дорожки просто ведут в никуда: там, где раньше были ступеньки, теперь «обрывы».

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Чтобы уберечь невнимательных горожан от падения, неравнодушные местные жители оградили опасные места камнями. Про пандусы подрядчик тоже забыл и несколько раз переделывал работу: «Сначала уложили бордюры, потом гидромолотом выбивали, так как забыли сделать выборки под пандусы на пешеходных переходах».

Напомним, на прошлой неделе соцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя: критике подверглись методы разрезания плитки и ее укладки.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 09.01.17

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