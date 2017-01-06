Соцсети жёстко раскритиковали новую пешеходную зону в центре Симферополя (ФОТО)

Публикации за 06.01.17

Жители Симферополя выражают массовое недовольство из-за неудовлетворительного качества ремонта двух центральных улиц города.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях появился детальный разбор реконструкции, которую уже обозвали обычной «халтурой».

«В Китае за это, наверно, расстреляли бы, причем, прилюдно. В какой-нибудь арабской стране, в лучшем случае, – высекли бы на главной площади, а потом посадили надолго, лишив всего имущества. Потому что это не работа, друзья, это воровство. Воровство наших денег, времени, нервов, настроения, наконец, нашего уважения и веры в справедливость», – утверждает пользователь Facebook Евгений Бондаренко, представляясь бывшим инженером-строителем.

«От кого-то слышал, что, мол, не доделано ещё, а недоделанную работу, как известно, не показывают. Нет, друзья, это не так, потому что есть такое понятие – «технологический процесс» и определенные его стадии нельзя доделать, можно лишь переделать, т. е., сделать по-новому», – предварительно пояснил Бондаренко.

Критике подверглись методы разрезания плитки и ее укладки, вследствие которой образуются огромные «швы», а также другие промежуточные результаты ремонта.

«Отдельного разговора заслуживают решетки ливневой канализации. Почему они такие страшные? Почему они все ржавые с самого начала? Почему не соответствуют общему стилю?Очевидно, они, вместо чугуна или определенного сплава, сделаны из обычного железа и будут постоянно ржаветь во влажной среде», – возмущается Бондаренко, добавляя, что решетки будто бы «найдены в долгих поисках на задворках страны, в каком-нибудь «вторчермете», и куплены за копейки».

В то же время, по словам пользователя Facebook, «горе-строители умудрились разбить облицовочную плитку на порогах магазинов, уложенную задолго до них». Как считает Евгений Бондаренко, до реконструкции улица Пушкина и Карла Маркса выглядели намного лучше.

С опубликовавшим детальный разбор реконструкции согласны и другие пользователи соцсетей: крымчане уверены, что в ситуации с ремонтом должна разобраться прокуратура. При этом симферопольцы гадают – понесет ли за некачественную работу подрядчика ответственность глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

«Абсолютно согласна с каждым словом автора, вплоть до запятых. У меня 11-летний ребенок после праздничной «прогулки» по городу сказал, – «А где обещанный ремонт? А почему все грязное и уродское? А зачем несчастные деревца засунули в маленькие горшочки? Мама, ты же обещала, что будет красиво!», – пишет в Facebook крымчанка.

Сам автор публикации, сопроводивший каждое фото собственным комментарием, подчеркнул, что «если найдется кто-то, кто скажет, что я не прав, буду только признателен».

Публикация уже собрала множество «репостов» и эмоциональных комментариев.

Напомним, по словам градоначальника Геннадия Бахарева, главным подрядчиком по реконструкции улиц является ООО «Крым Девелопмент», в числе выполненных объектов строительства которой являются строительство второй очереди отеля «Бристоль» в Ялте, гипермаркета «Эпицентр» и торгово-развлекательного центра «Южная галерея» в Симферополе, а также устройство инженерных сетей, проходящих через парк Воронцовского дворца в Алупке, и комплекс электро-монтажных работ главных ворот в Севастополе.

По информации Бахарева, общая стоимость реконструкции центральных улиц Симферополя составляет 180 миллионов рублей, 50 из которых – из республиканского бюджета.

Как уже сообщал «Новый День», накануне на одной из ремонтируемых улиц произошло ЧП – из-под свежеуложенной плитки начал валить дым и сыпать искры. Предположительно, ситуация возникла из-за повреждения электрического кабеля. На месте работали специалисты предприятия «Крымэнерго».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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