Свежую «золотую» плитку в центре Симферополя отмоют за дополнительные миллионы

Городская власть Симферополя вновь дала повод обсудить злополучную тротуарную плитку в центре города. В этот раз – из-за намерения мыть ее особенным образом и за особенные деньги.

Как сообщал «Новый День», за ремонтом двух центральных улиц – Пушкина и Карла Маркса горожане пристально наблюдали с 2016 года, еще при прежнем градоначальнике. Впрочем, разработка проектно-сметной документации началась годом раньше. За проект было заплачено около 150 млн руб.

Тогда же по этому поводу стал широко высказываться Игорь Лукашев, в то время – глава комитета Госсовета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике. Именно он курировал реконструкцию, и пообещал симферопольцам полное обновление центра. На перекрестке улиц Пушкина и Карла Маркса, например, обещали разместить фонтан, на следующем – Пушкина и Горького – согласно проекту, должны были установить часы.

Работы начались в сентябре 2016 года, обернувшись большими проблемами для пешеходов. Зима неожиданно началась именно тогда, когда рабочие сняли старую плитку с улицы Карла Маркса – из-за холодов в срок, до декабря 2016 года, не уложились – новую клали уже в морозы.

Увидев результат, горожане ужаснулись: плитка «играла» под ногами, новые решетки ливневой канализации оказались ржавыми. Проложенная проводка высоковольтного кабеля для уличного освещения неожиданно «коротнула». Обнародованные очевидцами видео огня и дыма, вырвавшихся из-под лавочки, обсуждали пользователи соцсетей в Москве и Киеве.

Гендиректор и владелец компании-подрядчика – симферопольского ООО «Крым-Девелопмент» – Валерий Писарев обвинил чиновников: они, мол, торопили со сдачей. ​Под нажимом общественного мнения власти Симферополя предъявили судебные иски к подрядчику с требованием взыскания с него 26 миллионов рублей штрафных санкций за срыв сроков и некачественный ремонт. Возбудили даже уголовное дело. Глава Крыма вызывал мэра города на беседу.

Как известно, на «ремонт» двух коротких пешеходных участков городских улиц – Карла Маркса и Пушкина потратили 50 миллионов из республиканского бюджета, 130 – из городского. Горожане, склоняя фамилию тогдашнего главы администрации города Геннадия Бахарева, предлагали переименовать улицу Маркса в Бахаревский тупик, либо же в Кривобахаревку.

Работу переделали, Бахарева уволили, но плитка вновь провалилась в феврале текущего года сразу в трех местах. Тем не менее, при новом градоначальнике – том самом Игоре Лукашеве, на том же месте выросла новая инициатива.

В июне администрация города купила 382 л средства для мытья асфальта, заплатив за него индивидуальному предпринимателю Павлу Чагарному без малого 60 тыс руб. А теперь эти намерения улучшить центр не катаньем, так мытьем, стали известны в деталях.

Сегодня опубликована конкурсная документация, описывающая «Услугу по мойке плиточного покрытия». Речь идет все о тех же участках симферопольских улиц Маркса и Пушкина. Горадминистрация готова потратить 2 млн 678тыс122 руб 50 коп. из городского бюджета на их двукратное мытье. Судя по площади (21,5 тыс кв м) мыть улицы будут вблизи так называемого «креста» – до «вежливого человека» и «черной» аптеки.

Судя по техзаданию, процесс состоит из подготовительного этапа и пяти циклов работ.

Первый цикл – подготовка к работе: ограждение территории, на которой будет происходить работа, металлическими секциями или сигнальной лентой. Далее – уборка крупно-фракционного мусора. Территория подметается, мелкие камни, бумажки, листья и т.д., всё это собирается в мешки и увозится заказанным исполнителем спецтранспортом на утилизацию.

Второй цикл: увлажнение поверхности. Происходит легкая замывка поверхности аппаратом высокого давления примерно 80 атм для размягчения верхнего слоя.

Цель третьего этапа – удаление жевательной резинки с поверхности насадкой «Gum Remover» с применением пара и удаление глубоких загрязнений (пятен) масла, следов покрышек и т.д. горячей водой не менее 75°C. Удаление происходит с применением пара и горячей воды, без применения химических средств.

Четвертый цикл: мойка поверхности горячей водой не менее 85°C аппаратом высокого давления насадкой «Allrounder» по технологии «торнадо клининг».

Пятый, завершающий этап, включает в себя замывку территории начисто с применением грязеводососа. Грязевые массы должны перекачиваться с грязеводососа в спец. машину (ассенизаторскую) и увозиться на утилизацию.

В какой же момент используются уже закупленные моющие средства, непонятно. Очистка должна производиться бригадой, состоящей не менее чем из четырёх человек. Рабочая машина должна быть полностью автономна.

Кто составил техническое задание, неизвестно: место, оставленное для фамилии, осталось пустым. Впрочем, в «шапке», предваряющей документы, упоминаются начальник департамента городского хозяйства горадминистрации Голуб В. Ю. и директор МУП «Город» Коновалов М. Н.

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 10.09.18

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