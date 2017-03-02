Реконструкция центра Симферополя обернулась уголовным делом

Публикации за 02.03.17

В Симферополе возбудили уголовное дело из-за ненадлежащей реконструкции центра города.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в рамках проверки реконструкции столичных улиц Карла Маркса и Пушкина в адрес администрации Симферополя и Службы технического надзора Крыма внесены представления об устранении нарушений. Также возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». «Имело место некачественное проведение реконструкции и есть соответствующие результаты: по факту вносились представления, в том числе, возбуждено уголовное дело. Пока это всё, что я могу сообщить», – рассказала РИА «Новый День» пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья Бояркина. При этом какая именно сторона является фигурантом уголовного дела, в пресс-службе комментировать отказались.

Напомним, на «ремонт» двух городских улиц – Карла Маркса и Пушкина потратили 50 миллионов из республиканского бюджета, 130 – из городского. Некоторые участки улиц после ремонта стали выглядеть хуже, чем до. Многие горожане признали реконструкция городского центра – «халтура» и винят в этом градоначальника Геннадия Бахарева. Общественники в честь провального ремонта даже предлагают переименовать улицу Карла Маркса в Бахаревскую, ну или в Бахаревский тупик, либо же в Кривобахаревку.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.03.17

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