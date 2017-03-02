NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.03.17

Реконструкция центра Симферополя обернулась уголовным делом

Реконструкция центра Симферополя обернулась уголовным делом

В Симферополе возбудили уголовное дело из-за ненадлежащей реконструкции центра города.

Как передаёт корреспондент РИА , в рамках проверки реконструкции столичных улиц Карла Маркса и Пушкина в адрес администрации Симферополя и Службы технического надзора Крыма внесены представления об устранении нарушений. Также возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление служебными полномочиями». «Имело место некачественное проведение реконструкции и есть соответствующие результаты: по факту вносились представления, в том числе, возбуждено уголовное дело. Пока это всё, что я могу сообщить», – рассказала РИА пресс-секретарь прокуратуры Крыма Наталья Бояркина. При этом какая именно сторона является фигурантом уголовного дела, в пресс-службе комментировать отказались.

Напомним, на «ремонт» двух городских улиц – Карла Маркса и Пушкина потратили 50 миллионов из республиканского бюджета, 130 – из городского. Некоторые участки улиц после ремонта стали выглядеть хуже, чем до. Многие горожане признали реконструкция городского центра – «халтура» и винят в этом градоначальника Геннадия Бахарева. Общественники в честь провального ремонта даже предлагают переименовать улицу Карла Маркса в Бахаревскую, ну или в Бахаревский тупик, либо же в Кривобахаревку.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.03.17

В Севастополе проблемы с водой решат только к 2035 году. Если найдут 47 миллиардов рублей. / По факту смерти подростка на Ай-Петри возбудили уголовное дело. / Разрушенную набережную Симеиза восстановят до курортного сезона. Власти обещают, что временного ремонта хватит до начала полной реконструкции.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter