Симферополь, наконец, подал в суд на подрядчика, плохо отремонтировавшего центр

Публикации за 07.04.17

Администрация Симферополя обратилась в суд с исками на 26 млн рублей к подрядчику «Крым Девелопмент», занимавшемуся реконструкцией городского центра. Работы выполнены некачественно – и это подтверждено экспертизой, считают власти крымской столицы.

Как уже сообщал «Новый День», реконструкция центральных улиц Симферополя началась осенью прошлого года. Цена вопроса составила 180 млн рублей, в том числе 50 млн – из республиканского бюджета. Сдача объектов была запланирована к Новому году. Но «Крым Девелопмент» сдал работы с множеством дефектов. Горожане назвали работу откровенной халтурой и предложили прокуратуре оценить «качество» ремонта. Позднее глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение устранить все недочеты и все-таки сделать центр года «образцовым».

В феврале Бахарев заявил, что лично ездит контролировать повторные работы, однако подрядчик «повторяет одни и те же ошибки». «Это, наверное, признак уже не дурости, а тупости. Мы готовы принимать более жесткие меры», – пообещал он и признал и свою вину в ситуации, пояснив, что совершил ошибку и доверился гарантиям «серьезных людей».

Сейчас Бахарев надеется, что подрядчик не захочет втягиваться в судебные разбирательства и, наконец, устранит все недочеты.

Симферополь, Зоя Березина

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