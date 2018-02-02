Опять халтура: в центре Симферополя после реконструкции провалилась плитка

В центре Симферополя провалилась дорожная плитка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожное покрытие обвалилось сразу в трех местах.

Образовавшие провалы вызвали шквал негодования у горожан в социальных сетях, которые напомнили о скандалах, сопровождавших недавнюю реконструкцию центра Симферополя.

Напомним, на работы на улицах Карла Маркса и Пушкина планировать направить 180 миллионов рублей из бюджета, при этом их результат не устроил ни жителей города, ни чиновников. Из-за множественных дефектов реконструкцию назвали халтурой.

Между тем, жители города предполагают, что провалы на плитке могли образоваться не только из-за некачественной работы, но и из-за передвижения техники, которая используется для реконструкции зданий на центральных улицах.

После опубликования снимков с провалами в Интернете и острой реакции общественности на них, у мест образования ям появились рабочие.

«В рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчик в недельный срок обязуется выполнить работы по восстановлению тротуарного покрытия на улице Карла Маркса», – цитирует пресс-служба администрации Симферополя заместителя главы Валерия Гуменюка.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 02.02.18

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