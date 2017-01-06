В центре Симферополя ярко искрит новенькая плитка. Красиво, но страшно (ВИДЕО)

На одной из центральных улиц Симферополя, где ведется реконструкция, произошло ЧП – из-под свежеуложенной плитки внезапно стал валить черный дым и сыпать искры.
Как передает корреспондент агентства «Новый День», по предварительной оценке произошло повреждение подземного высоковольтного электрического кабеля.
По словам очевидцев, в связи с неполадками с электричеством, мигало уличное освещение, а также близлежащая световая ель.
«Пока официальных комментариев нет, так как наши подразделения там не привлекались», – пояснили агентству «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по РК, добавив, что комментарий от службы будет позже, а на месте происшествия работали специалисты «Крымэнерго».
Однако, в «Крымэнерго» решили не давать разъяснения: оператор «горячей линии» предприятия предложил корреспонденту агентства «Новый День» обратиться за комментариями 9 января, по причине того, что у сотрудников отдела, ответственного за взаимодействие со СМИ, выходные.
Примечательно, что нет официальных комментариев и на сайте администрации Симферополя, ответственной за контроль проведения работ по реконструкции. При этом само ЧП произошло вечером 5 января.
В то же время, пользователи соцсетей негодуют и критикуют чиновников, допустивших произошедшее: плитка, из-под которой валил дым и били искры, была влажной, а по самим улицам прогуливались горожане, которые могли пострадать.
«Пусть молятся, чтоб никого не убило... Совсем страх потеряли», – пишет в соцсетях крымчанка.
Как уже сообщал «Новый День», глава республики Сергей Аксенов не стал отправлять в отставку руководителя администрации Симферополя накануне новогодних каникул и перенес вопрос на 2017 год.
по предварительной оценке произошло повреждение подземного высоковольтного электрического кабеля
Симферополь, Леонид Маковецкий
Симферополь. Другие новости 05.01.17
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