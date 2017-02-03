Коварный подрядчик внушил уважение: Бахарев повинился за некачественную реконструкцию центра Симферополя

Публикации за 03.02.17

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев увидел свою вину в некачественной и несвоевременно проведенной реконструкции центра города. Правда, частичную.

«Я считаю, что допущена ошибка, причем мною лично: в том, что мне гарантировали – а люди серьезные – что это все будет сделано качественно, красиво, к Новому году. При этом опасения были, но звучали гарантии, причем убедительные. По итогу получилось как в русской пословице: хотели как лучше, а получилось как всегда, а то еще и хуже. По итогу мы получили то, что получили», – заявил Бахарев в эфире радио «Спутник в Крыму».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава администрации признал многочисленные нарушения и ошибки подрядчика, которые произошли из-за «ненужной спешки».

Однако, когда будут исправлены недочеты, Бахарев так и не сообщил. Намеченные исправления он назвал «серьезными», и пообещал, что подрядчик возьмется за них «как только позволят погодные условия». Все работы будут проведены за счет организации.

Как уже сообщал «Новый День», некачественный ремонт двух центральных улиц города вызвал массовое недовольство у симферопольцев. Проведенную работу назвали «халтурой» и предположили, что оценивать ее адекватность должны в прокуратуре.

Главным подрядчиком по реконструкции улиц является ООО «Крым Девелопмент». Общая стоимость реконструкции центральных улиц Симферополя составляет 180 миллионов рублей, 50 из которых были направлены из республиканского бюджета.

Напомним также, чтоБахарев,в соответствии с рейтингом мэров городов России, подготовленным Центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, занял 81 из 88 мест в списке. Глава администрации не согласился с занимаемым местом, заявив, что «данное место в рейтинге мы занимаем еще и «благодаря» позиции отдельных экспертов-гуманитариев, которые очень «хорошо» разбираются в муниципальном управлении и порочат сегодня не только городскую, но и республиканскую власть».

В то же время, в соцсетях нашли еще один повод придраться к Бахареву: крымский общественник Александр Талипов опубликовал информацию с запланированной госзакупкой администрации города, согласно которой для руководителя столицы планируется приобрести «кресло руководителя» стоимостью до 135 тысяч рублей. В народе будущую мебель для кабинета Бахарева уже успели обозвать «троном».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 03.02.17

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