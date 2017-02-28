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Публикации за 28.02.17

«Тупость, а не дурость»: Бахарев раскритиковал «работу над ошибками» при ремонте центра Симферополя

«Тупость, а не дурость»: Бахарев раскритиковал «работу над ошибками» при ремонте центра Симферополя

Управленцы Симферополя раскритиковали очередную попытку исправить огрехи ремонта центральных улиц города.

Как передает корреспондент РИА , в администрации уже готовы применять санкции к подрядчику, однако все еще ждут окончательных результатов «работы над ошибками».

«Реконструкцию центра мы взяли под особый контроль. Я лично туда сегодня выезжаю. Какими надо обладать способностями или возможностями, чтобы повторять одни и те же ошибки? Это, наверное, признак уже не дурости, а тупости. Мы готовы принимать более жесткие меры. Я не делаю выводов, пока не сделают выводы специалисты», – цитирует «РИА Новости» главу администрации Геннадия Бахарева.

Как уже сообщал «Новый День», некачественный и несвоевременный ремонт центральных улиц города, который провел ООО «Крым Девелопмент», вызвал массовое недовольство у жителей города. Его стоимость составила 180 миллионов рублей, но результат работ крымчане иначе чем как «халтурой» назвать не смогли.

Под давлением общественности, подрядчика заставили исправить недочеты. При этом Бахарев увидел и свою вину в ситуации, заявив, что доверился гарантиям «серьезных людей».

Симферополь, Леонид Маковецкий

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