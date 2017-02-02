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Крым

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Публикации за 02.02.17

Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН)

Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН)

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев намерен приобрести для себя новое кресло стоимостью 135 тысяч рублей. По информации крымского общественника Александра Талипова покупка обновки запланирована на апрель этого года.

Новый День: Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН)

Как передает корреспондент РИА , судя по комментариям, горожанам такая дорогостоящая покупка пришлась не по душе: одни выступили категорически против, другие же предположили, что новое кресло чиновник готовит не для себя, а для приемника. Нашлись и третьи, скажем так, «согласные»:

Новый День: Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН)

Как сообщал , ранее соцсети предрекали отставку главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. На его место прочили депутата госсовета Крыма Игоря Лукашева.

Новый День: Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН)

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.02.17

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