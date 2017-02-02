Соцсети: Главе Симферополя понадобился трон (СКРИН)

Публикации за 02.02.17

Глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев намерен приобрести для себя новое кресло стоимостью 135 тысяч рублей. По информации крымского общественника Александра Талипова покупка обновки запланирована на апрель этого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судя по комментариям, горожанам такая дорогостоящая покупка пришлась не по душе: одни выступили категорически против, другие же предположили, что новое кресло чиновник готовит не для себя, а для приемника. Нашлись и третьи, скажем так, «согласные»:

Как сообщал «Новый День», ранее соцсети предрекали отставку главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева. На его место прочили депутата госсовета Крыма Игоря Лукашева.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 02.02.17

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