Глава Симферополя разуверился в дорогах, отремонтированных зимой, и попросил 100 млн рублей

Публикации за 09.01.17

Власти Симферополя намерены просить дополнительные 100 млн рублей на реставрацию дорожного покрытия, исчезнувшего вместе со снегом. Об этом сообщил глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», дороги, отремонтированные за последние два года и не выдержавшие «зимних испытаний», подрядчики исправят за свой счет, а дополнительные финансы необходимы для ремонта «украинского» наследства.

«Нам нужно дополнительно 100 миллионов. Естественно, город сам не справится. За два года сделано 8% дорожного покрытия, а то, что было сделано при Украине, мы подрядчикам предъявить не можем, и нужно исправлять своими силами», – заявил Бахарев, добавив, что дороги больше не будут ремонтировать в холода: «Потому что не верю».

Отметим, что дороги крымской столицы, отремонтированные под занавес 2016 года, превратились в ловушку для водителей: снег сошел и забрал с собой часть нового покрытия. Ямы стали чуть ли не самой обсуждаемой темой на новогодних каникулах. Автолюбители выкладывают на форумах координаты «капканов» и негодуют: «некоторые дороги не продержались и года». На обвинения симферопольцев чиновники заявили, что новое дорожное полотно разрушилось из-за скачков температуры.

Как уже сообщал «Новый День», согласно данным Росавтодора, проанализировавшего все дорожные работы, проводимые в текущем году муниципалитетами, практически везде обнаружены нарушения: не в полном объеме оформлена исполнительная документация, не обеспечена безопасность дорожного движения во время производства работ, качество дорожного покрытия не соответствует установленным стандартам.

Сами симферопольцы постоянно обращали внимание властей на некачественную работу дорожников. В частности, жители улицы Данилова жаловались на то, что дорожное полотно то кладут, то срывают. В районе улицы Куйбышева из-за отсутствия дорожных знаков, предупреждающих об укладке асфальта, автомобили заезжают в зону ремонтных работ, а на участке между Абдалом и строительным супермаркетом горожане застукали дорожников за укладкой асфальта в снегопад.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 09.01.17

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