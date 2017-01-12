Асфальт тронулся: симферопольский «Ашан» уходит под землю (ФОТО)

Публикации за 12.01.17

Жители Симферополя возмущены – в городе образуются огромные ямы не только на дорогах, но и на парковках торговых центров.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в социальных сетях жители крымской столицы выкладывают фотографии разрушающейся парковки ТЦ «Южная Галерея», в котором находится популярный среди горожан гипермаркет «Ашан». На стоянке зияют пугающие провалы.

Посетители торгового центра боятся за себя и своих железных коней: «А вдруг парковка неожиданно уйдёт под землю?» Днем «капканы» наполнились дождевой водой, скрывшей их от глаз автовладельцев.

Фото из социальных сетей

Отметим, нашлись уверенные, что отремонтируют парковку торгового центра быстрее, чем «залатают» огромные дыры на городских дорогах: «На дорогах опаснее, чем у «Ашана», – констатируют пользователи-оптимисты.

Напомним, дороги крымской столицы, отремонтированные под занавес 2016 года, превратились в ловушку для водителей: снег сошел и забрал с собой часть нового покрытия. Ямы стали, чуть ли не самой обсуждаемой темой на новогодних каникулах. Автолюбители выкладывают на форумах координаты «капканов» и негодуют: «некоторые дороги не продержались и года». На обвинения симферопольцев чиновники заявили, что новое дорожное полотно разрушилось из-за скачков температуры.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.01.17

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