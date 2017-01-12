NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

■■■■■■■■■

,

Публикации за 12.01.17

Асфальт тронулся: симферопольский «Ашан» уходит под землю (ФОТО)

Асфальт тронулся: симферопольский «Ашан» уходит под землю (ФОТО)

Жители Симферополя возмущены – в городе образуются огромные ямы не только на дорогах, но и на парковках торговых центров.

Новый День: Асфальт тронулся: симферопольский ''Ашан'' уходит под землю (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , в социальных сетях жители крымской столицы выкладывают фотографии разрушающейся парковки ТЦ «Южная Галерея», в котором находится популярный среди горожан гипермаркет «Ашан». На стоянке зияют пугающие провалы.

Новый День: Асфальт тронулся: симферопольский ''Ашан'' уходит под землю (ФОТО)

Посетители торгового центра боятся за себя и своих железных коней: «А вдруг парковка неожиданно уйдёт под землю?» Днем «капканы» наполнились дождевой водой, скрывшей их от глаз автовладельцев.

Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Отметим, нашлись уверенные, что отремонтируют парковку торгового центра быстрее, чем «залатают» огромные дыры на городских дорогах: «На дорогах опаснее, чем у «Ашана», – констатируют пользователи-оптимисты.

Напомним, дороги крымской столицы, отремонтированные под занавес 2016 года, превратились в ловушку для водителей: снег сошел и забрал с собой часть нового покрытия. Ямы стали, чуть ли не самой обсуждаемой темой на новогодних каникулах. Автолюбители выкладывают на форумах координаты «капканов» и негодуют: «некоторые дороги не продержались и года». На обвинения симферопольцев чиновники заявили, что новое дорожное полотно разрушилось из-за скачков температуры.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.01.17

В Ялте устроят химическую атаку на микробов. / В Ялте дорожники наказали себя на 8 млн рублей. / Ветеринары: лебедей в Севастополе убили глисты.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Диалог на русском
Вакансии
GlobalTeaser
MediaMetrics
RedTram
Loading...
Новости Мира
MarketGid
Flag Counter