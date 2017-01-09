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Крым

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Публикации за 09.01.17

Йети натоптали? В горах Крыма обнаружили загадочные следы (ФОТО)
Фото Юрия Снегурова

Йети натоптали? В горах Крыма обнаружили загадочные следы (ФОТО)

В горах Крыма, обезлюдевших из-за опасности схода лавин, обнаружили странные следы. Крымчане решили, что это отпечатки ног снежного человека.

Новый День: Йети натоптали? В горах Крыма обнаружили загадочные следы (ФОТО)

Как передает корреспондент агентства пользователи крымского сегмента социальных сетей строят разные предположения, откуда могли появиться необычные следы.

Автор фотографий задается вопросом: «Чьи это могут быть следы? Выше Запрудного, на просеке газовой трубы. Раз десять пересекали нашу дорогу. Размер огромный, рядом на фото – отпечаток моего ботинка 45 р.», – подписал фотографии крымчанин.

Новый День: Йети натоптали? В горах Крыма обнаружили загадочные следы (ФОТО)

Некоторые предположили, что это снегоступы, но поддержки данная версия не нашла. Кто-то увидел на одном из фото отчетливый след с двумя пальцами.

Впрочем, скептики категоричны: следы оставил обычный человек – длина его ноги почти не отличается от длины стопы того, кто был в ботинке, да и расстояние между шагами небольшое – скорее всего мужчина шел в валенках или снегоступах.

Новый День: Йети натоптали? В горах Крыма обнаружили загадочные следы (ФОТО)

Ялта, Глеб Сиверов

Ялта. Другие новости 09.01.17

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