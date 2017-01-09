Йети натоптали? В горах Крыма обнаружили загадочные следы (ФОТО)

Публикации за 09.01.17

В горах Крыма, обезлюдевших из-за опасности схода лавин, обнаружили странные следы. Крымчане решили, что это отпечатки ног снежного человека.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», пользователи крымского сегмента социальных сетей строят разные предположения, откуда могли появиться необычные следы.

Автор фотографий задается вопросом: «Чьи это могут быть следы? Выше Запрудного, на просеке газовой трубы. Раз десять пересекали нашу дорогу. Размер огромный, рядом на фото – отпечаток моего ботинка 45 р.», – подписал фотографии крымчанин.

Некоторые предположили, что это снегоступы, но поддержки данная версия не нашла. Кто-то увидел на одном из фото отчетливый след с двумя пальцами.

Впрочем, скептики категоричны: следы оставил обычный человек – длина его ноги почти не отличается от длины стопы того, кто был в ботинке, да и расстояние между шагами небольшое – скорее всего мужчина шел в валенках или снегоступах.

Ялта, Глеб Сиверов

Ялта. Другие новости 09.01.17

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