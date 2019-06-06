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Четверг, 6 июня 2019, 11:44 мск

Новости Бульварное чтиво

Американские спецслужбы занимались изучением снежного человека

Фото: Reuters

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы о расследовании существования снежного человека. Впрочем, доказать, что йети существует, так и не удалось.

Досье представляет собой 22-страничную переписку ФБР с Питером Берном, директором информационного центра и выставки, посвященных йети. Эксперт отравил на анализ 15 образцов волос и ткани, сообщает The Daily Caller.

Специалисты изучили предоставленные образцы с помощью микроскопии проходящего и падающего света. «В результате этих исследований было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых», – говорится в докладе.

Берн, которому сейчас 93 года, большую часть жизни посвятил изучению следов снежного человека. Даже сейчас он верит в существование йети. По его словам, за последние 50 лет он обнаружил две или три цепочки следов снежного в Гималаях. Впрочем, эксперт не исключает, что следы могли принадлежать индийским отшельникам, живущим в горах.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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