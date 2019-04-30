Индийские военные обнаружили следы йети в Гималаях

Армия Индии заявила об обнаружении следов снежного человека в Гималаях. Об этом сообщается в твиттере Минобороны страны.

В публикации есть несколько фото, на которых видны отпечатки на снегу. В подписи к посту говорится, что следы, размером 32x15 дюймов (81x38 см), оставил мифический зверь йети недалеко от пика Макалу.

Военное ведомство также сообщило, что раньше снежного человека видели в национальном парке Макалу-Барун в Непале.

Пользователи с сомнением отнеслись к представленным доказательствам. В частности, в комментариях подписчики отметили, что следы нечеткие и складывается впечатление, что отпечаталась только одна стопа. К тому же пользователи напомнили военным, что существование йети ни разу не было подтверждено учеными.

Нью-Дели, Служба информации РИА «Новый День»

Нью-Дели. Другие новости 26.04.19

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