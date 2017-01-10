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Крым

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Публикации за 10.01.17

Севастополь готовится к очередному карантину: дети мерзнут в школах / Родители в шоке

Севастополь готовится к очередному карантину: дети мерзнут в школах Родители в шоке

В Севастополе детей «замораживают» в школах.

Как передает корреспондент агентства , предновогодние каникулы для многих севастопольских детей начались раньше положенного: из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ еще с середины декабря городские школы стали закрываться на карантин.

После новогодних каникул занятия возобновились , однако родители уверены, что это ненадолго: «В позорный список 38 школу. Вернувшись с карантина на учёбу, дети снова жалуются на дубарь. Батареи еле греют. На улице минус, школа промерзла. Чего добивается руководство школы? Ещё одного карантина?», – пишут горожане в социальных сетях. Другие же отмечают, что подобная ситуация складывается во многих учебных учреждениях города: дети занимаются в верхней одежде.

Горожане предлагают родителям «замерзших» школьников собраться и написать коллективную жалобу в департамент образования. В администрации Севастополя прокомментировать ситуацию не смогли.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 10.01.17

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