В Севастопольских школах мерзнут дети, чиновники заявляют: «Сами виноваты»

Публикации за 17.02.17

В школах Севастополя занятия ведутся при температуре +11.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в социальных сетях горожане жалуются: дети мерзнут в школах, а учителя заставляют школьников снимать верхнюю одежду. Такая ситуация наблюдается во многих учебных учреждениях города. Родители утверждают, что неоднократно жаловались – как руководству школ, так и в департамент образования, но ситуация на протяжении зимы не изменилась. Горожане отмечают, что из-за несоблюдения температурного режима в этом году дети массово болеют.

«Хотелось бы добавить в ЧС Департамент Образования г. Севастополь из-за холода в школах. В самом тёплом классе +18 в школе №37. Только что от врача. Спросили: «А почему так часто болеем?" Ответила: «А что вы хотели, холодно ведь в школах!», – пишет севастополец и добавляет, что в другом крыле школы в уроки проходят при +11 градусах.

«В 5-м интернате (Северная) недели две назад детям вообще запретили в верхней одежде оставаться, т.к. телевидение приезжало... А так тоже детвора мёрзнет. Постоянно», – сообщает жительница Севастополя.

При этом в департаменте образования утверждают, что с ситуацией знакомы, а родители сами виноваты, что дети мерзнут: «нужно одевать теплые свитера». «Это проблема глобальная, она обсуждалась со всеми директорами школ, где нарушен температурный режим, и там же была 37 школа. Эта проблема была озвучена, но с ней сейчас ничего сделать невозможно. Школа самая последняя на ветке, куда подается теплоноситель. Сегодня на подаче 72 градуса, при норме 79 градусов, уже температура ниже положенного. Холодно сейчас на 3 этаже – температура +14 градусов, в этих кабинетах. Родителям рекомендуют одевать тепло детей, но они отправляют детей в синтетических кофтах, юбках», – сообщил РИА «Новый День» консультант отдела безопасности департамента городского образования Анатолий Масленников. На вопрос, почему в течение зимы городские власти не смогли решить проблему, чиновник не ответил.

Севастополь, Анастасия Зук

Севастополь. Другие новости 17.02.17

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