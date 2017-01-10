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Публикации за 10.01.17

Ни жилья, ни погулять: медики не хотят работать в Севастополе

Ни жилья, ни погулять: медики не хотят работать в Севастополе

Медики, приезжающие на работу в Севастополь из других регионов России, надолго в городе не остаются.

Как передает корреспондент агентства , местные власти оказались неспособны создать условия для жизни и работы, которые бы удовлетворили запросы иногородних специалистов.

«К нам в город из Мордовии за 2015 – 2016 годы прибыло 14 человек, а осталось только четверо. Причины – очень дорогое жилье! Кроме того, все-таки к нам едет молодежь, а в свободное время ей некуда пойти. Наша инфраструктура на сегодня не отвечает их ожиданиям», – заявила директор департамента здравоохранения города Ольга Емельяненко.

По данным департамента, возглавляемого чиновницей, за последнее время в город приехали работать 40 человек: 32 врача и восемь фельдшеров, сообщает ForPost. Сколько из них решит остаться в Севастополе, покажет время.

Напомним, об острой проблеме дефицита специалистов в учреждениях Севастополя в сентябре 2016 года заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, побывавшая в городе с рабочим визитом. Тогда она сообщила, что «проблема не столько в дефиците кадров, сколько в их дисбалансе – неправильном распределении врачей и среднего персонала по системе», и для решения вопроса необходима реформа, которая и ликвидирует недостачу. Визиту министра предшествовало массовое увольнение из бюджетных больниц и поликлиник медперсонала, недовольного низким уровнем заработной платы.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 10.01.17

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