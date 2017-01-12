Сенатор о ситуации с медициной в Севастополе: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?»

Публикации за 12.01.17

В Севастополе наметилась тенденция возвращения печально известных чиновников украинского периода на руководящие должности в организации и учреждения в сфере здравоохранения. По мнению сенатора Совфеда Ольги Тимофеевой, такая системность может привести к катастрофическим последствиям.

«Идет вытеснение кадров, которые себя зарекомендовали, и на их место происходит возвращение тех кадров, которые были при украинском периоде очень хорошо вписаны в систему, которую я называю «система трех»: это Пологов, Попов, Токарев. Я вижу, как происходит восстановление этой системы и, следовательно, я понимаю, что дальнейшее разрушение государственной системы здравоохранения будет происходить», – рассказала телеканалу «НТС» Ольга Тимофеева.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», в качестве примера неудачной кадровой политики властей города сенатор назвала увольнение Елены Чреватой, работавшей до декабря 2016 года на должности главного врача Детской поликлиники № 1 Второй городской больницы.

Тимофеева охарактеризовала ее как «профессионала, человека очень четких позиций, которые умел отстаивать в украинский период».

«Когда такого человека из государственной системы здравоохранения просто выдавливают, у меня тогда возникает вопрос, – ребята, а куда мы придем? То есть, я могу вообще процитировать Владимира Владимировича Путина, применимо к данной ситуации: «Вы хоть понимаете, что вы натворили?», – сказала сенатор.

По ее словам, нынешний руководитель департамента здравоохранения Севастополя Ольга Емельяненко «пока» не в состоянии обеспечить качественное развитие отрасли.

Как уже сообщал «Новый День», из-за неспособности местных властей создать подходящие условия для работы и жизни иногородним специалистам, многие приезжие медики отказываются оставаться и уезжают из города.

Существование острой проблемы дефицита кадров среди медиков в Севастополе отметила и министр здравоохранения России Вероника Скворцова, будучи в городе с рабочим визитом.

Севастополь, Леонид Маковецкий

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