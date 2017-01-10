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Крым

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Публикации за 10.01.17

Будем пить: проблема водоснабжения Крыма на ближайшие месяцы решена

Будем пить: проблема водоснабжения Крыма на ближайшие месяцы решена

Обильные осадки в декабре и потепление в начале января привело к резкому увеличению объемов воды в крымских реках. Это позволило решить проблему водоснабжения полуострова на ближайшие месяцы: до весны никаких ограничений в подаче воды в населенные пункты республики вводиться не будет. Об этом заявил госкомводхоза Крыма Игорь Вайль.

Как передает корреспондент агентства , в конце декабря чиновники сообщили об угрозе чрезвычайной ситуации природного характера. Речь шла о водообеспечении Керчи, Феодосии, Судака и населенных пунктов Ленинского района: осень без осадков не позволила пополнить запасы воды в Белогорском и Тайганском водохранилищах, они оказались пусты. Снег пополнял лишь водохранилища, питающие Симферополь и Южный берег. Теперь ситуация изменилась: началось активное пополнение Белогорского водохранилища – набрано уже около 7 млн кубов. Напомним, этот водоем используется для снабжения восточного Крыма (Керчи, Феодосии, Судака), из него по руслу Биюк-Карасу вода перебрасывается через Северо-Крымский канал в Феодосийское и Станционное водохранилища.

Прогноз по обеспечению водой в курортный сезон тоже пока благоприятный: если в ноябре расход воды в основных реках полуострова (Салгир, Альма, Кача, Черная, Биюк-Карасу) составлял менее 1 кубометра в секунду, то сейчас – 15-20 кубов, отмечает РИА «Новости». В результате, Симферопольское, Партизанское, Загорское, Чернореченское и Белогорское водохранилища быстро заполняются. А февральские паводки, по мнению гидрологов, должны увеличить запасы воды до максимальных показателей.

Отметим, до 2014 года Крым потреблял 2 млрд кубометров воды в год. После перекрытия Северо-Крымского канала полуостров лишился половины этого объема. На нужды ЖКХ, промышленности и питьевого водоснабжения населения необходимо около 400 млн кубометров воды, остальное направляется в сельское хозяйство.

Симферополь, Платон Ефимчук

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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