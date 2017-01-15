МЧС Крыма вновь предупреждает о резком подъеме рек

Публикации за 15.01.17

МЧС вновь прогнозирует в Крыму возможность резкого подъема рек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня к вечеру и в первой половине 16 января уровень воды в реках полуострова может подняться на 0,5-0,8 метра. Этому способствую дожди, идущие по всему Крыму и плюсовая температура, ведущая к таянию снега в горах. Однако опасных отметок вода достичь не должна, отмечают в ведомстве.

Отметим, сложившаяся ситуация гарантирует бесперебойное снабжение крымчан водой: реки Салгир, Альма, Кача, Черная и Биюк-Карасу, повышая «полноту», в свою очередь заполняют водой Симферопольское, Партизанское, Загорское, Чернореченское и Белогорское водохранилища. Последнее обеспечивает водоснабжение восточной части полуострова, где в конце декабря даже поднимался вопрос об объявлении ЧС. Но теперь, по словам специалистов, водных запасов точно хватит до конца зимы, а продолжающая поступать влага формирует «подушку безопасности» и на последующие месяцы.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 15.01.17

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