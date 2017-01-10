Toyota -вирус «косит» чиновников Крыма – появились новые «жертвы»

Публикации за 10.01.17

Крымских чиновников продолжает притягивать автомобильная роскошь.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» в качестве одной из позиций добавил в план закупок на 2017 год пункт «Приобретение автомобиля Toyota Camry или аналога». За автомобиль чиновники готовы выложить более 2 млн бюджетных рублей.

Как уже сообщал «Новый День», покупку 5 автомобилей этой же марки для администрации Феодосии за 10 миллионов рублей, несмотря на возмущение общественников, в 2016 году одобрил местный горсовет. Но престижных иномарок чиновники так и не дождались: разразился громкий скандал, и глава республики Крым Сергей Аксенов отменил тендер, заявив, что администрации следует «найти менее затратный вариант обновления автопарка».

Ранее также под напором общественности была отменена и закупка двух Toyota Camry для Административно-хозяйственного центра, подконтрольного администрации Белогорского района.

Планы ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым» тоже вызвали возмущение общественности.

«Вирус Toyota Camry распространяется по Крыму. Обладать желанным авто хотят все больше и больше чиновников, – написал у себя на странице в Facebook крымский активист Александр Талипов. – Вот это авто прям так необходимо, без него ты не руководитель?».

Отметим: если стремление чиновников Феодосии обзавестись дорогой иномаркой можно было объяснить необходимостью срочно освоить бюджет, то чем руководствуется ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Республике Крым», пока не ясно.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 10.01.17

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