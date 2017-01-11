Мусорная ловушка: в Симферополе не могут решить проблему отходов, но резко повышают тарифы для населения

Публикации за 11.01.17

Симферопольцы продолжают жаловаться на замусоренный город: коммунальщики убирать улицы так и не начали, зато тарифы на вывоз мусора подняли почти в два раза.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», с 1 января мусорный полигон в Каменке закрыт, горожанам больше не придется вдыхать миазмы гниющих отходов. Однако теперь, чтобы сэкономить, мусор собирают реже, ведь ближайшее место, куда можно вывезти отходы, – это злополучный полигон ТКО в селе Тургенево Белогорского района, ставший причиной имущественного спора между ООО «Инсайт-2007» и ООО «Тургеневский карьер».

Как уже сообщал «Новый День», первые обвинили вторых в рейдерском захвате, те же в ответ заявили, что у «Инсайта-2007» нет никаких разрешений и их деятельность в карьере незаконна. Обе стороны пытались подключить к спору власть и общественность, однако дальше взаимных обвинений дело не пошло. В октябре прошлого года из-за грубых нарушений требований по обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, Росприроднадзор отозвал разрешение, выданное «Инсайт-2007». Правда, как рассказали в ведомстве, после коротких судебных тяжб разрешение на использование земель фирме вернули, однако насколько сейчас полигон соответствует нормативам, ответить не смогли.

По словам начальника разрешительного отдела Александра Попова, дать оценку экологического состояния земель может только экспертная комиссия, проверок пока не было.

Кстати, до 2016 года только этот полигон работал в Крыму официально, теперь и он оказался вне закона, что, впрочем, не мешает бюджетным организациям отправлять туда свой мусор.

30 декабря 2016 года в связи с закрытием полигона в Каменском массиве симферопольский МУП «Экоград» заключил соглашение с ООО «Инсайт-2007» на хранение и складирование ТКО. А чтобы компенсировать себе расходы на перевозку мусора – расстояние-то до полигона существенно увеличилось – предприятие подняло тариф для горожан почти в 2 раза.

Так, для жителей благоустроенных домовладений частного сектора (с газопроводом, водопроводом, газовым отоплением) оплата за мусор составляет теперь 72,74 руб в месяц вместо 43,3. Владельцы неблагоустроенных домов будут платить 84,29 рублей. Для жителей многоквартирных домов тариф колеблется от 65,53 до 71,01 рубля в месяц в зависимости от условий проживания. ТСН, ТСЖ, ЖСК, бюджетным организациям и прочим потребителям придется выложить от 315 до 369 рублей за 1 кубометр.

Вот только не совсем понятно на основе чего производились расчеты тарифа. По данным Госкомцен Крыма у стороны, принимающей мусор, собственных расценок нет: «В августе 2015 года из-за отсутствия законных оснований на эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, ООО «Инсайт-2007» было отказано в установлении тарифа на размещение ТБО. В прошлом году с подобным заявлением компания не обращалась», – рассказал агентству «Новый День» первый зампредседателя Госкомцен Крыма Юрий Новосад, отметив, что комитет не утверждал тарифы на хранение на 2017 год.

В «Экограде» разводят руками: они свои контейнеры чистят, а то, что валяется на улицах, – это не к ним. Новые же тарифы для горожан «Экоград» составлял на основании расчетов, пусть и не согласованных с Госкомцен, но предоставленных ООО «Инсайт-2007»: альтернативы этому полигону всё равно нет. «Я не лезу в политику. «Инсайт-2007» предоставил документы, мы с ними и заключили. Будет «Тургеневский», будем туда возить. Мы только перевозим мусор, пусть между собой разбираются. Это самый ближайший, самый дешевый. Если брать другие полигоны, то цена станет намного больше», – рассказал директор МУПа Александр Матвейчук.

Однако негодование общественников вызывает не столько несогласованность в юридических вопросах, сколько вред, который будет нанесен природе. По словам руководителя АНО «ЖКХ-Контроль» Анатолия Петрова в настоящий момент площадь, используемая под хранение мусора, абсолютно не подготовлена для этих целей: нет прослойки, которая бы мешала жидким продуктам гниения просачиваться в грунтовые воды, нет сортировочной линии, нет ограждений – мусор складируется уже просто на землю. По его словам, с закрытием Каменского полигона стоило подождать хотя бы пару месяцев, когда вторая часть полигона закончит все подтверждающие мероприятия и подготовит площадку по необходимым нормативам.

Крымские власти о проблеме знают, но решения ей не видят: «По российскому законодательству полигонов в черте города быть не должно. Это закон, и мы его исполняем – закрыли полигон в Каменском массиве, жители теперь только спасибо скажут. Если говорить об экологии, то у нас ни один полигон в Крыму не соответствует таким требованиям, получается, что нам тогда надо закрыть все одновременно – при Украине же не было таких требований. Тургеневский полигон – единственный в Крыму более-менее подходящий под российское законодательство и наиболее подготовленный для принятия мусора», – пояснил «Новому Дню» исполняющий обязанности директора ГУП «Крымэкоресурсы Андрей Гаук.

Симферополь, Глеб Сиверов

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