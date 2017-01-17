Жителям Крыма предложили выносить мусор на порог городских администраций (СКРИН, ФОТО)

Публикации за 17.01.17

Жителям Крыма предложили новый способ борьбы с мусором.

Как передает корреспондент агентства «Новый День», неудовлетворительное санитарное состояние городов полуострова, а также заваленные бытовыми отходами мусорные площадки, вынуждает крымчан придумывать новые способы борьбы со свалками. Так, в одной из соцсетей появилось предложение провести актуальный флешмоб: мусор, который не вывозят коммунальщики, предлагают собрать горожанам.

В целом жители полуострова оказались готовы к проведению флешмоба и выступили: «За»: «Очень наглядно получится», – предвкушают эффект от акции пользователи.

Напомним, Глава Крыма Сергей Аксенов предложил перенести незаконные свалки к домам муниципальных чиновников и даже пообещал оплачивать административные штрафы, если подобные деяния сочтут нарушением законодательства. Однако, судя по тому, что свалки так и не исчезли и до сих пор уродуют городские улицы, муниципальные власти не очень испугались.

Фото из социальных сетей

Симферополь, Анастасия Зук

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