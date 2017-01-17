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Крым

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Публикации за 17.01.17

Жителям Крыма предложили выносить мусор на порог городских администраций (СКРИН, ФОТО)

Жителям Крыма предложили выносить мусор на порог городских администраций (СКРИН, ФОТО)

Жителям Крыма предложили новый способ борьбы с мусором.

Новый День: Жителям Крыма предложили выносить мусор на порог городских администраций (СКРИН, ФОТО)

Как передает корреспондент агентства , неудовлетворительное санитарное состояние городов полуострова, а также заваленные бытовыми отходами мусорные площадки, вынуждает крымчан придумывать новые способы борьбы со свалками. Так, в одной из соцсетей появилось предложение провести актуальный флешмоб: мусор, который не вывозят коммунальщики, предлагают собрать горожанам.

Новый День: Жителям Крыма предложили выносить мусор на порог городских администраций (СКРИН, ФОТО)

В целом жители полуострова оказались готовы к проведению флешмоба и выступили: «За»: «Очень наглядно получится», – предвкушают эффект от акции пользователи.

Напомним, Глава Крыма Сергей Аксенов предложил перенести незаконные свалки к домам муниципальных чиновников и даже пообещал оплачивать административные штрафы, если подобные деяния сочтут нарушением законодательства. Однако, судя по тому, что свалки так и не исчезли и до сих пор уродуют городские улицы, муниципальные власти не очень испугались.

Новый День: Жителям Крыма предложили выносить мусор на порог городских администраций (СКРИН, ФОТО)
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 17.01.17

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