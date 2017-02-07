В Симферополе некому мести улицы

Публикации за 07.02.17

В Симферополе отмечен дефицит дворников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», острая нехватка сотрудников наблюдается в МУПах. В данный момент штат дворников неудокомплектован на 30%. В департаменте городского хозяйства ситуацию поясняют низкими зарплатами. Так, если в МУПе сотрудники получают заработную плату не выше 13 тыс рублей, то на частных предприятиях – до 20 тыс рублей.

Из-за нехватки рабочих ежедневно убирают лишь каждую четвертую улицу крымской столицы, остальные – не чаще двух раза в неделю.

Напомним, жители Симферополя настолько недовольны санитарным состоянием города, что предлагают убирать мусор самостоятельно и приносить его к местам работы нерадивых чиновников.

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 07.02.17

В Крыму начали собирать своды арок Керченского моста (ФОТО). / Трампа не объедешь: на Украине заговорили о «болезненном» компромиссе по Донбассу. Чуть-чуть отступим, а там побачим.. / В Крыму сотрудница ломбарда взяла из кассы более 100 тыс рублей «на булавки». Работодателя не предупредила. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»